  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Wohnquartier Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf

Wohnquartier Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf

Bat Yam, Israel
von
$1,38M
26.08.25
$1,38M
14.07.25
$1,29M
;
2
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 26918
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 26.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
MAGNIFIC NEUL PROJEKT ZU BAT YAM. IDEAL LOCATION NEAR TRAMWAY, PLAGE, RUE BALFOUR MIT ALL ITS TRADES UND RUE ATSMAOUT

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Aschdod, Israel
von
$1,65M
Wohnviertel Tel aviv au pied de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$3,00M
Wohnviertel Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Netanja, Israel
von
$1,16M
Wohnviertel Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Aschdod, Israel
von
$2,37M
Wohnviertel En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Jerusalem, Israel
von
$824,100
Sie sehen gerade
Wohnquartier Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Bat Yam, Israel
von
$1,38M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Alle anzeigen Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Jerusalem, Israel
von
$1,27M
Neues Immobilienprojekt in Mekor Haim Bezirk, 9 Etagengebäude mit schönen Innen- und Außenvorzügen. Parkplatz für jede Wohnung. Ideale Lage, in der Nähe des Hamesila Parks, der zukünftigen Straßenbahn und ein paar Schritte vom Baka- und Mochava-Viertel entfernt. Germanit. Große Auswahl an Wo…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement clair dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement clair dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement clair dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement clair dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement clair dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Netanja, Israel
von
$885,000
Mardochee Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Im Stadtzentrum von Netanya Fast alles beginnt, Synagogen all diese Tatsache zu Fuß Weniger als 5 Gehminuten vom Kikar entfernt Projektmerkmale Das Projekt ist in einer der berühmtesten und kommerziellsten St…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Wohnviertel Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Wohnviertel Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Bet Schemesch, Israel
von
$1,50M
Neues Projekt auf Ramat Bet Shemesh zwischen Jerusalem und dem Zentrum des Landes Direkt neben Ramat Bet Shemesh Zu diesem Projekt ist ein luxuriöses Wohnprojekt, das 3-4-5 Zimmer und Penthäuser umfasst, mit einem schönen Blick auf einen Park in einem natürlichen Wald, in der Nähe von Matnas…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen