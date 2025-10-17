  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer

Wohnquartier Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer

Bat Yam, Israel
von
$1,10M
;
6
ID: 32672
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 17.10.25

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege

Ähnliche Komplexe
Wohnviertel En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Jerusalem, Israel
von
$689,770
Wohnviertel Projet immobilier
Aschkelon, Israel
von
$599,800
Wohnviertel A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Harish, Israel
von
$317,894
Wohnviertel Investi balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf neuf magnifique projet de qualite
Bat Yam, Israel
von
$1,36M
Wohnviertel A ne pas manquer dans un bel immeuble luxueux projet de qualite
Chadera, Israel
von
$986,671
Andere Komplexe
Bet Schemesch, Israel
von
$668,777
Projekt Nofei Ben Shemen – Beit Shemesh Ein modernes und familiäres Viertel, ideal gelegen zwischen Tel Aviv und Jerusalem: • 20 min von Tel Aviv Hochmoderne Wohnungen in zwei 17-stöckigen Wohntürmen, im Herzen einer lebendigen Gemeinschaft mit Schulen, Geschäften und Parks in der Nähe. J…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Netanja, Israel
von
$847,967
Mardoche khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Projekt Ussishkine 12 ist ein Boutique-Gebäude strategisch gelegen 3 Gehminuten vom berühmten Kikar und 4 Minuten vom Strand entfernt In einer der begehrtesten Straßen der Stadt Projektmerkmale Das Projekt um…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Aschdod, Israel
von
$1,65M
Neues und neuestes neues Programm von Ashdod Marina Füße im Wasser Bau eines sehr hohen Standes mit den besten Materialien Vor den Booten und dem Meer, in der Nähe von Cafés, Restaurants und Geschäften Wohnort: Eingangshalle 5 Sterne Holzeintritt Parkplatz und Keller unter dem Boden Ultra sc…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
