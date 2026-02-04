Wohnquartier Projet ben yehuda 192

  1. Realting.com
Tel-Aviv, Israel
$1,22M
5
ID: 33248
Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Modernes Wohngebäude von 7,5 Stockwerken inklusive 26 Apartments mit Privatparkplatz. Jedes Apartment ist mit einer VRF-Klimaanlage ausgestattet individuell mit unabhängiger Ausstrahlung in jedem Zimmer. High-End-Finish mit Fliesen Keramik Steinzeug, Aluminium Schreinerei überlegene Qualität, voll ausgestattete Badezimmer ausgestattet, Premium-Innentüren und System moderne elektrische kompatible smart home.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$909,150
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$924,825
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Jerusalem, Israel
von
$927,647
Wohnviertel Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Aschkelon, Israel
von
$739,860
Wohnviertel Holyland bait vagan
Jerusalem, Israel
von
$1,29M
