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Wohnquartier Centre ville raanana emplacement premium

Ra’anana, Israel
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ID: 39611
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 28.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana
  • Adresse
    Opsterland, 4

Über den Komplex

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For Rent – Gewerbeflächen im Herzen von Ra'anana Premium Lage im Herzen des Stadtzentrums, in einem geschäftigen Einkaufsviertel, in der Nähe des Supermarktes, vielen Geschäften und einem großen öffentlichen Parkplatz. Dieser Raum bietet dank seiner zwei großen Fenster eine hervorragende Sicht und bietet eine ideale Umgebung, um eine kommerzielle Aktivität zu entwickeln. ✔️ 68 m2 im Erdgeschoss ✔️ 68 m2 Galerie ✔️ Zwei Fenster ✔️ Ausgezeichneter Zustand ✔️ Alle autorisierten Aktivitäten, einschließlich Catering ✔️ Große Parkplätze in der Nähe ✔️ Sektor mit hohem wirtschaftlichem Potenzial Eine ideale Adresse für ein Schild, das sich an einem der begehrtesten Orte in Ra'anana niederlassen möchte.

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Ra’anana, Israel
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