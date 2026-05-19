  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Meuble proche tram accessibilite complete

Wohnquartier Meuble proche tram accessibilite complete

Jerusalem, Israel
von
$12,500
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36745
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 19.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    HaRav Nuruk, 3

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
In Kiryat Moché, große 5 P in einem ruhigen Gebäude in der Nähe aller Transporte, Einrichtungen, Synagogen, perfekt gepflegt, drei Balkone, Elternsuite, komplette Zugänglichkeit ace chabbat Aufzug, Parkplatz. Die Wohnung ist möbliert, Möglichkeit der Langzeitmiete.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking
Tel-Aviv, Israel
von
$3,27M
Wohnviertel A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek
Tel-Aviv, Israel
von
$2,24M
Wohnviertel Bel immeuble neuf proche kikar hamedina
Tel-Aviv, Israel
von
$2,86M
Wohnviertel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
von
$4,29M
Wohnviertel Projet neuf centre ville netanya
Netanja, Israel
von
$3,09M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Meuble proche tram accessibilite complete
Jerusalem, Israel
von
$12,500
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Wohnviertel A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Wohnviertel A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Wohnviertel A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Wohnviertel A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,22M
Zu verkaufen – Außergewöhnliche 2-Zimmer-Wohnung in Florentin / Neve Tsedek – Tel Aviv Eliferation 26 Dieses 2-Zimmer-Apartment befindet sich in einem der begehrtesten Gebäude in Tel Aviv, an der Grenze von Neve Tsedek und im Herzen des lebhaften Viertels von Florentin und bietet eine eleg…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet ben yehuda 192
Wohnviertel Projet ben yehuda 192
Wohnviertel Projet ben yehuda 192
Wohnviertel Projet ben yehuda 192
Wohnviertel Projet ben yehuda 192
Wohnviertel Projet ben yehuda 192
Tel-Aviv, Israel
von
$11,90M
Modernes Wohngebäude von 7,5 Stockwerken inklusive 26 Apartments mit Privatparkplatz. Jedes Apartment ist mit einer VRF-Klimaanlage ausgestattet individuell mit unabhängiger Ausstrahlung in jedem Zimmer. High-End-Finish mit Fliesen Keramik Steinzeug, Aluminium Schreinerei überlegene Qualität…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Magnifique 3 pieces renove avec ascenseur
Wohnviertel Magnifique 3 pieces renove avec ascenseur
Wohnviertel Magnifique 3 pieces renove avec ascenseur
Wohnviertel Magnifique 3 pieces renove avec ascenseur
Wohnviertel Magnifique 3 pieces renove avec ascenseur
Wohnviertel Magnifique 3 pieces renove avec ascenseur
Wohnviertel Magnifique 3 pieces renove avec ascenseur
Tel-Aviv, Israel
von
$1,34M
Schöne 3 Zimmer im Herzen von Lev Tel Aviv renoviert. 2 Gehminuten vom renommierten Rothschild Boulevard, 7 Gehminuten vom Strand entfernt. Ruhig und hell, Aufzug bis zum Boden. Behinderter Zugang. Perfekt für eine Familie, Mietobjekt, sekundäre Residenz
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen