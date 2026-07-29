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Wohnquartier Eilat appartement 3 pieces avec terrasse vue mer etage eleve tres lumineux proche plage

Eilat, Israel
von
$508,400
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ID: 39626
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 28.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Be'er Scheva
  • Stadt
    Eilat
  • Adresse
    Shoham

Über den Komplex

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Zum Verkauf in EILAT - 3-Zimmer-Wohnung mit großer Terrasse und offener Aussicht. Küche + Wohnzimmer, Hauptschlafzimmer mit Bad und ein Kinder- / Gästezimmer. Wohnung extrem gut sonnig und sehr klar. Elektrische Fensterläden, Bodenfliesen. Perfekt für Fuß-zu-Erde oder ganzjährig oder kurzfristige Vermietung. 2 Schritte vom Meer und zu Fuß. Neugierige Enthaltung.

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Eilat, Israel
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