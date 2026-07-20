  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netivot
  4. Wohnquartier En plein centre de netivot neve sharon

Wohnquartier En plein centre de netivot neve sharon

Netivot, Israel
von
$1,148
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38806
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Be'er Scheva
  • Stadt
    Netivot
  • Adresse
    ryl srwn

Standort auf der Karte

Netivot, Israel
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Au centre bon emplacement
Tel-Aviv, Israel
von
$426
Wohnviertel Maison avec piscine a hadera
Chadera, Israel
von
$1,58M
Wohnviertel Immense terrasse gindi
Tel-Aviv, Israel
von
$2,69M
Wohnviertel A saisir superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Chadera, Israel
von
$1,935
Wohnviertel Grand 5 pieces avec balcon a renover proche mer
Tel-Aviv, Israel
von
$2,13M
Sie sehen gerade
Wohnquartier En plein centre de netivot neve sharon
Netivot, Israel
von
$1,148
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Villa de haut standing a kadima
Wohnviertel Villa de haut standing a kadima
Wohnviertel Villa de haut standing a kadima
Wohnviertel Villa de haut standing a kadima
Wohnviertel Villa de haut standing a kadima
Alle anzeigen Wohnviertel Villa de haut standing a kadima
Wohnviertel Villa de haut standing a kadima
Kadima, Israel
von
$2,07M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Au centre avec terrasse dans un immeuble neuf
Wohnviertel Au centre avec terrasse dans un immeuble neuf
Wohnviertel Au centre avec terrasse dans un immeuble neuf
Wohnviertel Au centre avec terrasse dans un immeuble neuf
Wohnviertel Au centre avec terrasse dans un immeuble neuf
Tel-Aviv, Israel
von
$2,51M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Magnifique 5 pieces situe a 5 mn du bd nordo
Wohnviertel Magnifique 5 pieces situe a 5 mn du bd nordo
Wohnviertel Magnifique 5 pieces situe a 5 mn du bd nordo
Wohnviertel Magnifique 5 pieces situe a 5 mn du bd nordo
Wohnviertel Magnifique 5 pieces situe a 5 mn du bd nordo
Alle anzeigen Wohnviertel Magnifique 5 pieces situe a 5 mn du bd nordo
Wohnviertel Magnifique 5 pieces situe a 5 mn du bd nordo
Tel-Aviv, Israel
von
$2,72M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen