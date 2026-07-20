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Wohnquartier 2 pieces a neve tzedek

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38388
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Neve Tsedek, 24

Über den Komplex

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Wohnung zum Verkauf in Tel-Aviv, in einer ruhigen Straße von Neve Tzedek Bezirk! Zweistöckiges Gebäude! 1. Stock, 2 Zimmer vorne, 61m2. 10m2 Terrasse! Hohe Decke 3,39 Meter! 2 Ausstellungen: Süd, West. Preis: 4,100,000sh

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Tel-Aviv, Israel
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