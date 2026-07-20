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Wohnquartier Rez de jardin florentine nord

Tel-Aviv, Israel
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20.07.26
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Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaKishon, 18

Über den Komplex

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Bodengarten zum Verkauf in Tel Aviv, in einer ruhigen Straße in der Nähe von Shuk Levinsky und Rothschild im Norden von Florentiner. Klassifiziertes Gebäude zu renovieren. Zwei Zimmer. 38m2 + 40m2 Garten. Mamad, ruhig und hell. Ostseite. Preis: 2.950.000sh

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