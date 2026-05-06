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Wohnquartier Investissement herzliya

Herzlia, Israel
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$948,600
06.05.26
$948,600
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ID: 35763
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Herzlia
  • Adresse
    Asher Barash

Über den Komplex

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4-Zimmer-Wohnung in der Nähe der Reichman Universität. Miklat im Gebäude. Das Hotel liegt in einer sehr schönen Straße. Perfekt für einen ersten Kauf oder Investitionen. Sehr viel zu mieten.

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Herzlia, Israel
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