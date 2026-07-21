  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Face au parc hayarkon immeuble neuf

Wohnquartier Face au parc hayarkon immeuble neuf

Tel-Aviv, Israel
von
$1,39M
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38853
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 21.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ussishkin, 44

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Wohnung zum Verkauf in Tel Aviv, mit Blick auf Park Hayarkon und nur wenige Schritte vom Meer entfernt! Neubau 1. Stock auf 6 mit Aufzug 3 Stück 55m2 + 11m1 Terrasse 1 Parkplatz Mamad Preis: 4,250,000sh

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A ne pas manquer agreable bel appartement
Aschkelon, Israel
von
$649,440
Wohnviertel Rare a kiryat moche grand 5 5 pieces avec parking souca et cave
Jerusalem, Israel
von
$1,51M
Wohnviertel OpportunitE premium rue reines tel aviv A deux pas de kikar dizengof
Tel-Aviv, Israel
von
$6,53M
Wohnviertel Magnifique penthouse 5 pieces a vendre vue panoramique sur la mer tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$2,13M
Wohnviertel Magnifique rez de chaussee situe dans le nord de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$2,56M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Face au parc hayarkon immeuble neuf
Tel-Aviv, Israel
von
$1,39M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Rue calme proche mer
Wohnviertel Rue calme proche mer
Wohnviertel Rue calme proche mer
Tel-Aviv, Israel
von
$2,08M
Wohnung zum Verkauf in Tel-Aviv, Lev Hair, in der Nähe von Shuk Hacarmel, Kerem Hateimanim, Straßenbahn und nur wenige Schritte vom Meer entfernt. Neubau. Zweiter Stock mit Aufzug. Vier Zimmer. 2 Badezimmer. 101m2 + mirpeset. 4 Ausstellungen. Ruhig und hell. Lösung zum Parken. Preis: 6 350 000 sh
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Kfar saba quartier calme et tres recherche
Wohnviertel Kfar saba quartier calme et tres recherche
Wohnviertel Kfar saba quartier calme et tres recherche
Wohnviertel Kfar saba quartier calme et tres recherche
Wohnviertel Kfar saba quartier calme et tres recherche
Alle anzeigen Wohnviertel Kfar saba quartier calme et tres recherche
Wohnviertel Kfar saba quartier calme et tres recherche
Kfar Saba, Israel
von
$1,34M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche de la mer renove spacieux
Wohnviertel A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche de la mer renove spacieux
Wohnviertel A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche de la mer renove spacieux
Wohnviertel A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche de la mer renove spacieux
Wohnviertel A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche de la mer renove spacieux
Alle anzeigen Wohnviertel A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche de la mer renove spacieux
Wohnviertel A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche de la mer renove spacieux
Tel-Aviv, Israel
von
$1,56M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen