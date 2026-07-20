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Wohnquartier Duplex penthouse proche de la mer

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38352
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Frishman, 7

Über den Komplex

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Duplex-Penthouse zum Verkauf in Tel Aviv, in einer ruhigen Gegend in der Nähe von Frishman und dem Meer! Bauwerkstatt von 8 Wohnungen 4. Stock mit Aufzug 4 Stück 101 m2 + 62 m2 Terrassen 56 m2 Dach 1 Tiefgarage 1 Keller Miklat 3 Ausstellungen : Nord, Ost, West Ruhig und hell Preis: 7.390.000

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Tel-Aviv, Israel
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