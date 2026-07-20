  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Superbe penthouse talpiot

Wohnquartier Superbe penthouse talpiot

Jerusalem, Israel
von
$2,13M
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38332
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Derekh Beit Lehem, 138

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Hervorragendes Penthouse zum Verkauf in Jerusalem, im Bezirk Talpiot! Neubau 11. Stock mit Aufzügen 4 Stück (ursprünglich 5 Stück) 2 Badezimmer 135m2 + 100m2 Terrasse Außenküche Heizungsboden 2 Parkplätze Preis: 6.480.000

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Immeuble eclectique proche hotel montefiore
Tel-Aviv, Israel
von
$2,20M
Wohnviertel Sublime 4 pieces avec terrasse face a la mer
Bat Yam, Israel
von
$1,31M
Wohnviertel Appartement situe au coeur de tel aviv dans immeuble style bauhaus
Tel-Aviv, Israel
von
$1,08M
Wohnviertel Pleine vue mer 3 pieces
Tel-Aviv, Israel
von
$2,38M
Wohnviertel Opportunite maison de 5 pieces en centre ville
Chadera, Israel
von
$1,03M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Superbe penthouse talpiot
Jerusalem, Israel
von
$2,13M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse magnifique proche de la mer
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse magnifique proche de la mer
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse magnifique proche de la mer
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse magnifique proche de la mer
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse magnifique proche de la mer
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse magnifique proche de la mer
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse magnifique proche de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$1,95M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Bel appartement au centre ville
Wohnviertel Bel appartement au centre ville
Wohnviertel Bel appartement au centre ville
Wohnviertel Bel appartement au centre ville
Wohnviertel Bel appartement au centre ville
Alle anzeigen Wohnviertel Bel appartement au centre ville
Wohnviertel Bel appartement au centre ville
Netanja, Israel
von
$738,000
Schöne Wohnung zum Verkauf in der Innenstadt von Netanya in der Nähe von Shuk, Einkaufszentrum und zentraler Busbahnhof. Neubau. 10. Etage auf 12 mit 2 Aufzügen. 3 Zimmer, 2 Badezimmer. 90 m2 + 12 m2 Terrasse. 1 Parkplatz. Doppelte Exposition: Süd, West. Preis: 2,250,000 sh
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Sublime 4 pieces avec terrasse face a la mer
Wohnviertel Sublime 4 pieces avec terrasse face a la mer
Wohnviertel Sublime 4 pieces avec terrasse face a la mer
Wohnviertel Sublime 4 pieces avec terrasse face a la mer
Wohnviertel Sublime 4 pieces avec terrasse face a la mer
Alle anzeigen Wohnviertel Sublime 4 pieces avec terrasse face a la mer
Wohnviertel Sublime 4 pieces avec terrasse face a la mer
Bat Yam, Israel
von
$1,31M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen