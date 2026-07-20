  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Magnifique duplex renove avec beaucoup de charme style loft quartier shenkin ascenseur avec 2 mirpeset immeuble recent

Wohnquartier Magnifique duplex renove avec beaucoup de charme style loft quartier shenkin ascenseur avec 2 mirpeset immeuble recent

Tel-Aviv, Israel
von
$2,20M
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38637
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Melchet, 23

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel 2 pieces balcon neuf proche mer
Tel-Aviv, Israel
von
$1,42M
Wohnviertel Superbe 4 pieces dans un projet neuf a proximite de kikar rabin
Tel-Aviv, Israel
von
$2,05M
Wohnviertel Rez de jardin face mer avec piscine privee
Aschkelon, Israel
von
$1,18M
Wohnviertel 3 maisons separees construites
Jerusalem, Israel
von
$3,44M
Wohnviertel Penthouse dexception a netivot maarav
Netivot, Israel
von
$754,400
Sie sehen gerade
Wohnquartier Magnifique duplex renove avec beaucoup de charme style loft quartier shenkin ascenseur avec 2 mirpeset immeuble recent
Tel-Aviv, Israel
von
$2,20M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Emplacement calme et pastoral
Wohnviertel Emplacement calme et pastoral
Wohnviertel Emplacement calme et pastoral
Jerusalem, Israel
von
$1,05M
4-Zimmer-Wohnung in Kiryat Yovel, in der Nähe des Bezirks Beit Vagan. Mit städtischem Erneuerungsprojektpotenzial (Pinouy-Binouy) - 60% der Miteigentümer haben bereits unterzeichnet. Eine echte Gelegenheit zu ergreifen!
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Grand 2 pieces dans un immeuble dexception
Wohnviertel Grand 2 pieces dans un immeuble dexception
Wohnviertel Grand 2 pieces dans un immeuble dexception
Wohnviertel Grand 2 pieces dans un immeuble dexception
Wohnviertel Grand 2 pieces dans un immeuble dexception
Wohnviertel Grand 2 pieces dans un immeuble dexception
Wohnviertel Grand 2 pieces dans un immeuble dexception
Tel-Aviv, Israel
von
$885,600
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Magnifique 3 pieces situe entre gordon et bd ben gourion
Wohnviertel Magnifique 3 pieces situe entre gordon et bd ben gourion
Wohnviertel Magnifique 3 pieces situe entre gordon et bd ben gourion
Wohnviertel Magnifique 3 pieces situe entre gordon et bd ben gourion
Wohnviertel Magnifique 3 pieces situe entre gordon et bd ben gourion
Wohnviertel Magnifique 3 pieces situe entre gordon et bd ben gourion
Tel-Aviv, Israel
von
$1,56M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen