  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Gilo 3 pieces

Wohnquartier Gilo 3 pieces

Jerusalem, Israel
von
$721,600
;
8
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38399
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Laish, 401

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Magnifique 3 piEces avec terrasse proche mer
Tel-Aviv, Israel
von
$1,41M
Wohnviertel Avec terrasse clair dans un bel immeuble haut standing magnifique projet de qualite spacieux
Tel-Aviv, Israel
von
$2,25M
Wohnviertel Le moment ideal pour investir dans le quartier le plus prometteur dashdod est arrive
Aschdod, Israel
von
$1,05M
Wohnviertel Appartement situe au coeur de tel aviv dans immeuble style bauhaus
Tel-Aviv, Israel
von
$1,08M
Wohnviertel Rue mikha A deux pas de ben yehuda tel aviv appartement rEnovE dans le cadre dun tama 38
Tel-Aviv, Israel
von
$1,25M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Gilo 3 pieces
Jerusalem, Israel
von
$721,600
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique proche de la mer immeuble spacieux
Wohnviertel A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique proche de la mer immeuble spacieux
Wohnviertel A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique proche de la mer immeuble spacieux
Wohnviertel A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique proche de la mer immeuble spacieux
Wohnviertel A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique proche de la mer immeuble spacieux
Alle anzeigen Wohnviertel A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique proche de la mer immeuble spacieux
Wohnviertel A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique proche de la mer immeuble spacieux
Tel-Aviv, Israel
von
$2,13M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Beau 3 pieces proche mer nitsa
Wohnviertel Beau 3 pieces proche mer nitsa
Wohnviertel Beau 3 pieces proche mer nitsa
Wohnviertel Beau 3 pieces proche mer nitsa
Wohnviertel Beau 3 pieces proche mer nitsa
Alle anzeigen Wohnviertel Beau 3 pieces proche mer nitsa
Wohnviertel Beau 3 pieces proche mer nitsa
Netanja, Israel
von
$880,680
Wohnung zum Verkauf in Netanya, nur wenige Schritte vom Meer und Blvd Nitsa. Gut gepflegtes Gebäude mit schöner Eingangshalle und Fahrradzimmer. 4. Stock mit Aufzug. 3 Zimmer sehr geräumig. 2 Badezimmer. 92m2 Meerblick. 4 Ausstellungen. Klimaanlage in jedem Zimmer. Ruhig und hell. Miklat im …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m
Jerusalem, Israel
von
$2,03M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen