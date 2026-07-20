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Wohnquartier Superbe rez de jardin 5 pieces a raanana

Ra’anana, Israel
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ID: 38304
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana
  • Adresse
    Avraham Shlonski, 3

Über den Komplex

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✨ Exklusiv zu mieten - Hervorragendes Erdgeschoss 5 Zimmer in Ra'anana ✨Komplett renoviert, bietet dieser herrliche 180 m2 große Gartenboden schöne Volumen und eine angenehme Öffnung zu einem privaten Garten von 200 m2. In der Nähe von Sportek, den Geschäften der Hanissim Street und dem Einkaufszentrum Neve Zemer gelegen, bietet es eine ideale Lage für ein komfortables Familienleben. ✔️ 180 m2 Wohnfläche ✔️ Privater Garten von 200 m2 ✔️ Komplett renoviert ✔️ Schöne Wohnräume in Licht getaucht ✔️ Wohnumgebung gesucht ✔️ In der Nähe von Sportek, Geschäften und allen Annehmlichkeiten ✔️ Sportzimmer im Gebäude Eine seltene Immobilie zur Miete, die eine perfekte Balance zwischen Innenvolumen, großem Garten und privilegierter Lage bietet.

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Ra’anana, Israel
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