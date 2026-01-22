Villa PARQ blue

Der Komplex der Villen PARQ blau ist die Villa auf dem "Instagram" des Bali

Wir haben den besten Ort der Insel ausgewählt und schaffen einen neuen Attraktionspunkt für diejenigen, die ein zweites Haus am Meer und ein profitables Investitionsprojekt suchen.

Hier ist alles für einen schicken Urlaub: der azurblaue Ozean, der goldene Sand und die komfortablen Strandclubs!!!

Der Villenkomplex PARQ Blue ist das größte Großprojekt an der Küste von Melasti Beach.

Bis Ende 2023 sollen in der ersten Bauphase 200 Villen gebaut werden. Der Gesamtkomplex besteht aus drei Linien und wird 21 Hektar dauern. Zum Verkauf Villen von 75 bis 300 qm.

Sie wählen: Meer- oder Inselblick. Sie bekommen trotzdem: luxuriöse Architektur vom führenden Designbüro und Ihrem eigenen Pool.

20.000 m² Infrastruktur auf dem Gebiet: Restaurants, Kaffeehäuser, Bäckereien, Spa, Fitnesscenter, Supermarkt, Galerie der Markenboutiquen.

Projekt des legendären Schöpfers von PARQ U Andre Frey.

Zinsfreie Installation für die Bauzeit.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten! Wir warten auf Ihre Bewerbungen! Wir werden helfen, profitabel zu investieren!!