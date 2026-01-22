  1. Realting.com
  2. Indonesien
  3. Kuta Selatan
  4. Villa PARQ blue

Villa PARQ blue

Ungasan, Indonesien
von
$195,000
;
2
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
ID: 3737
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 29.06.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Nachbarschaft
    Badung
  • Stadt
    Kuta Selatan
  • Dorf
    Ungasan

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2023
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    1

Über den Komplex

Der Komplex der Villen PARQ blau ist die Villa auf dem "Instagram" des Bali

Wir haben den besten Ort der Insel ausgewählt und schaffen einen neuen Attraktionspunkt für diejenigen, die ein zweites Haus am Meer und ein profitables Investitionsprojekt suchen.

Hier ist alles für einen schicken Urlaub: der azurblaue Ozean, der goldene Sand und die komfortablen Strandclubs!!!

Der Villenkomplex PARQ Blue ist das größte Großprojekt an der Küste von Melasti Beach.

Bis Ende 2023 sollen in der ersten Bauphase 200 Villen gebaut werden. Der Gesamtkomplex besteht aus drei Linien und wird 21 Hektar dauern. Zum Verkauf Villen von 75 bis 300 qm.

Sie wählen: Meer- oder Inselblick. Sie bekommen trotzdem: luxuriöse Architektur vom führenden Designbüro und Ihrem eigenen Pool.

20.000 m² Infrastruktur auf dem Gebiet: Restaurants, Kaffeehäuser, Bäckereien, Spa, Fitnesscenter, Supermarkt, Galerie der Markenboutiquen.

Projekt des legendären Schöpfers von PARQ U Andre Frey.

Zinsfreie Installation für die Bauzeit.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten! Wir warten auf Ihre Bewerbungen! Wir werden helfen, profitabel zu investieren!!

Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Stadthaus
Fläche, m² 50.0
Preis pro m², USD 4,193
Wohnungspreis, USD 222,062

Standort auf der Karte

Ungasan, Indonesien

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Villa LOYO Villas
Ubud, Indonesien
von
$240,000
Stadthaus PERERENAN GATE
Pererenan, Indonesien
von
$129,000
Villa Villas in a SPA complex managed by Ribas Hotel Group
Ubud, Indonesien
von
$140,000
Villa RIVER VILLA
Cemagi, Indonesien
von
$1,85M
Villa Tanah Barak
Canggu, Indonesien
von
$360,000
Sie sehen gerade
Villa PARQ blue
Ungasan, Indonesien
von
$195,000
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Andere Komplexe
Stadthaus TOWNHOUSE CANGGU
Stadthaus TOWNHOUSE CANGGU
Stadthaus TOWNHOUSE CANGGU
Stadthaus TOWNHOUSE CANGGU
Stadthaus TOWNHOUSE CANGGU
Alle anzeigen Stadthaus TOWNHOUSE CANGGU
Stadthaus TOWNHOUSE CANGGU
Lesser Sunda Islands, Indonesien
von
$280,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 130 m²
1 Immobilienobjekt 1
Stadthaus mit Panoramafenstern, komplett möbliert. Die durchschnittliche Rendite beträgt 18-20 %. Aufgrund der hohen Belegung der Insel beträgt die Amortisationszeit 4–7 Jahre. Die Verwaltungsgesellschaft stellt den Gewinn und die Verwaltung der Anlage sicher, um eine Kapitalrendite und Ih…
Immobilienagentur
Foreign Real Estate
Eine Anfrage stellen
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Alle anzeigen Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Benoa, Indonesien
von
$90,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Vorverkauf von Resort-Villen von 90.000 USD mit gemeinsamen und privaten Pools und Meerblick, von einem großen Entwickler mit 9 Jahren Erfahrung in Bali.Das Projekt befindet sich in Nusa Dua - der teuersten und Elite Lage in Bali, 8 Minuten zum Strand Nusa Dua, 15 Minuten zum Strand Melasti,…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa Eight Feeels
Villa Eight Feeels
Villa Eight Feeels
Villa Eight Feeels
Villa Eight Feeels
Alle anzeigen Villa Eight Feeels
Villa Eight Feeels
Kedewatan, Indonesien
von
$260,000
Etagenzahl 1
Luxusvilla in Ubud ist eine stilvolle Investition mit einem Ertrag von bis zu 15% pro Jahr!Wertsteigerung – jährlich 10-15%!Installationen verfügbar!Volle Ausstattung!Moderne Villa mit 2 Schlafzimmern in der Elite-Komplex von Acht Feeels ist eine Harmonie des japanischen Minimalismus und der…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Indonesien
7 Fehler, die man beim Investieren in Immobilien auf Bali unbedingt vermeiden sollte
22.01.2026
7 Fehler, die man beim Investieren in Immobilien auf Bali unbedingt vermeiden sollte
Günstigste Immobilie auf Bali – ab 50.000 Euro
05.01.2025
Günstigste Immobilie auf Bali – ab 50.000 Euro
Alle Veröffentlichungen anzeigen