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Villa Rark Family

Ubud, Indonesien
von
$152,000
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9
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ID: 3721
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 29.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Nachbarschaft
    Gianyar
  • Stadt
    Ubud District
  • Stadt
    Ubud
  • Adresse
    Jalan Raya Ubud

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2024
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    1

Über den Komplex

Villen mit der besten Familieninfrastruktur in Bali!!!

"Rark Family" befindet sich in der kulturellen und intellektuellen Hauptstadt der Insel —
Ubude. Es gibt alles, was Sie für ein angenehmes Leben, eine Entwicklung und eine Ausbildung Ihrer Kinder brauchen.

"Rark Family" -110 Villen inmitten der tropischen Natur des Dschungels.

4,1 Hektar geschlossenes Schutzgebiet

8000 m2 Familieninfrastruktur: 5000 m2 klimatisierte Räumlichkeiten; 3000 m2 - Straßeninfrastruktur

Für Kinder: Tanz-, Kunst- und Gesangsstudios,
Robotik; Gesundheitszentrum ( Kinderarzt, Zahnarzt, Logopäde )
Für Eltern: Restaurants, Café, Bäckerei, Spa, Fitness, Yoga, Kosmetologe,
Coworking

Für die Familie: Olympisches Schwimmbad, Tennisplatz, Volleyball, Basketball.

Rark Familie :

1. Sicherheit. Geschlossener Bereich ohne Fahrbahn
Bei Fahrrädern gibt es keine Hunde oder Fremden.

2. Qualität:

Wir haben bereits ein gebautes Projekt - das bekannteste Infrastrukturzentrum in Bali RARQ UBUD. Sie können an den Ort kommen und die Qualität der geleisteten Arbeit live bewerten.

3.Multikulturalismus

Ihre Nachbarn sind Paare und Familien mit Kindern aus der ganzen Welt. In diesem
Umgebung Ein Kind aus der Kindheit spricht zwei Sprachen.

4. Natur maximal

Rark Family befindet sich in der malerischsten Gegend von Ubuda - ein Komplex aus drei Seiten ist von Flüssen, Reisplantagen und Dschungel umgeben. Auf dem Territorium verlassen wir alle großen Bäume und passen sie harmonisch in die Gestaltung des Komplexes ein.

Warum wählen Investoren Rark Family ?

1. Passives Einkommen bei einem vollen Autopiloten!
Die Verwaltungsgesellschaft nimmt
selbst lösen alle Probleme beim Mieten einer Villa.

2. Praktisches und schnelles Abrechnungssystem!
Der Anleger erzielt auf jedem Konto und auf jedem Konto einen Nettogewinn
bequeme Währung für sich. Wir überweisen alle 3 Monate Geld.

3. Keine Notwendigkeit, sich mit Steuern zu befassen!
Die Verwaltungsgesellschaft befasst sich mit Buchhaltung, Optimierung und
Steuerzahlung. Wir kümmern uns um alles, Sie bekommen nur ‚ Geld auf dem Konto.

4. Hohe Liquidität

Wir wählen die besten Standorte in Bali und bauen nicht nur
Villen und Attraktionspunkte schaffen - konzeptionell
Komplexe mit Infrastruktur für Leben, Erholung und Entwicklung.
Basierend auf unserer Erfahrung können wir Wachstum vorhersagen
der Wert der Immobilien hier nach Abschluss des Baus um 30%.

5. Schnelle Rückzahlung
Villen in Bali sind gefragt
für die tägliche Miete. In einem Monat wird Ihr Einkommen bei 2500 $ liegen.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten ! Schreiben Sie und wir werden helfen, profitabel zu investieren!

Schreiben Sie uns und unsere Kampagne hilft Ihnen bei der Auswahl von Immobilien, die zu Ihnen passen. Wir schätzen unsere Kunden sehr!

Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Villa
Fläche, m² 75.0 – 101.0
Preis pro m², USD 1,970 – 2,154
Wohnungspreis, USD 152,000 – 199,000

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Ubud, Indonesien

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Kosten der Immobilie
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