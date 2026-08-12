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Häuser in Gemeinde Polygyros, Griechenland

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Ormylia
14
Galatista
5
125 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Olynthos, Griechenland
Reihenhaus
Olynthos, Griechenland
Fläche 120 m²
Zu verkaufen Stadthausfläche von 120 qm auf der Halbinsel Sithonia, der Region Chalkidiki. D…
$265,221
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Haus 2 Schlafzimmer in Gerakini, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Gerakini, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 62 m²
Der Komplex von Maisonetten und Apartments befindet sich im Dorf Gerakini, nur 250 Meter vom…
$196,192
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Haus 2 Schlafzimmer in Kalyves Polygyrou, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Kalyves Polygyrou, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Das neu gebaute Haus liegt 600 Meter vom Sandstrand in Kalyves entfernt. Es gibt einen priva…
$201,962
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TekceTekce
Haus 3 Schlafzimmer in Kalyves Polygyrou, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Kalyves Polygyrou, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
Die Maisonette befindet sich in Kalyves 1200 Meter vom Sandstrand entfernt. Die Maisonette b…
$213,605
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Reihenhaus in Polygyros, Griechenland
Reihenhaus
Polygyros, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 130 m²
Verkauf: 130 qm Maisonette in Sithonia, Chalkidiki – Stunning Sea & Mountain Ansichten Dies…
$377,827
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Haus 6 Schlafzimmer in Gemeinde Polygyros, Griechenland
Haus 6 Schlafzimmer
Gemeinde Polygyros, Griechenland
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Immobiliencode: HPS2979 - Haus zum Verkauf in Ormilia Vatopedi für € 350.000. Diese 200 qm. …
$575,426
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Villa in Gerakini, Griechenland
Villa
Gerakini, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 450 m²
Property Code: HPS3095 - Villa FOR SALE in Poligiros Gerakini for € 1.500.000 . This 450 sq…
$1,73M
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Reihenhaus in Ormylia, Griechenland
Reihenhaus
Ormylia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 87 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 87 qm in Sithonia, Chalkidiki. Die Maisonette hat 2 Ebenen. …
$312,888
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Villa 4 zimmer in Gerakini, Griechenland
Villa 4 zimmer
Gerakini, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk -1/-1
Dieses renovierte Maisonette befindet sich in der wunderschönen Region von Halkidiki, Griech…
$427,628
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Halkidiki Properties
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Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Olynthos, Griechenland
Ferienhaus 1 Schlafzimmer
Olynthos, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 50 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 50 qm in Chalkidiki. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimmer…
$230,238
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Galatista, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Galatista, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 159 m²
Verkauf 3-stöckiges Haus von 159 qm in Chalkidiki. Halbgeschoss besteht aus einem Abstellrau…
$218,431
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Villa 3 zimmer in Kalyves Polygyrou, Griechenland
Villa 3 zimmer
Kalyves Polygyrou, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Entdecken Sie diese charmante Maisonette in Halkidiki, Griechenland, in gutem Zustand mit he…
$512,595
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Halkidiki Properties
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Reihenhaus in Olynthos, Griechenland
Reihenhaus
Olynthos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 115 m²
Zum Verkauf Maisonette von 115 qm in Sithonia, Chalkidiki. Die Maisonette hat 4 Ebenen. Kell…
$566,740
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Reihenhaus in Polygyros, Griechenland
Reihenhaus
Polygyros, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 72 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 72 qm in Sithonia, Chalkidiki. Die Maisonette hat 2 Ebenen. …
$272,744
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Villa 2 zimmer in Kalyves Polygyrou, Griechenland
Villa 2 zimmer
Kalyves Polygyrou, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Das Hotel liegt in Halkidiki, Griechenland, bietet diese im Baumaisonette die perfekte Geleg…
$263,132
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Halkidiki Properties
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Haus 2 Schlafzimmer in Kalyves Polygyrou, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Kalyves Polygyrou, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 60 m²
Die Maisonette befindet sich in der Anlage nur 100 Meter vom Sandstrand in Kalyves entfernt.…
$242,471
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Villa 2 zimmer in Kalyves Polygyrou, Griechenland
Villa 2 zimmer
Kalyves Polygyrou, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Einführung einer atemberaubenden im Bau maisonette in der schönen Gegend von Halkidiki, Grie…
$330,339
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Halkidiki Properties
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Galatista, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Galatista, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 125 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 125 qm in Chalkidiki. 1. Stock besteht aus 2 Schlafzimmern, Woh…
$172,106
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Haus 3 Schlafzimmer in Kalyves Polygyrou, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Kalyves Polygyrou, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Der Komplex von Maisonetten befindet sich in Kalyves Dorf 550 Meter zum Strand. Der Komplex …
$257,357
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Villa 2 zimmer in Gerakini, Griechenland
Villa 2 zimmer
Gerakini, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 160 m²
Stockwerk -1/-1
Einführung dieses exquisiten Einfamilienhaus in der malerischen Region von Halkidiki, Griech…
$187,952
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Halkidiki Properties
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Ferienhaus 5 zimmer in Gemeinde Polygyros, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Gemeinde Polygyros, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf steht ein zweistöckiges Ferienhaus von 115 m² mit einer unabhängigen Kellergesch…
$488,583
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Reihenhaus in Polygyros, Griechenland
Reihenhaus
Polygyros, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 78 m²
Verkauf Maisonette von 78 qm in Sithonia, Chalkidiki. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgescho…
$531,319
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Reihenhaus 4 zimmer in Gemeinde Polygyros, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Gemeinde Polygyros, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 55 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen: Stadthaus von 55 m² in Metamorfosi, Sithonia. Das Erdgeschoss umfasst ein Wohn…
$209,778
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Polygyros, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Polygyros, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 285 m²
Verkauf 3-stöckiges Haus von 285 qm in Sithonia, Chalkidiki. Halbgeschoss besteht aus 2 Schl…
$767,461
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Grekodom Development
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Polygyros, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Polygyros, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 59 m²
Verkauf – Eingeschossiges Haus von 65 qm in Sithonia, Halkidiki Dieses vorgefertigte Haus (u…
$377,827
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Ferienhaus in Polygyros, Griechenland
Ferienhaus
Polygyros, Griechenland
Details  Year of construction: 2014  Distance from the sea: 550 m Services  Parking  Storage…
$930,788
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Аталанта
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Haus 5 Schlafzimmer in Gerakini, Griechenland
Haus 5 Schlafzimmer
Gerakini, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 221 m²
Das Haus befindet sich in Gerakini Dorf 200 Meter zum großen Strand. Das Haus befindet sich …
$536,642
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Haus 3 Schlafzimmer in Metamorfosi, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Metamorfosi, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Das Haus befindet sich in den Vororten von Metamorfosi Dorf 1000 Meter vom Sandstrand entfer…
$334,841
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Reihenhaus in Polygyros, Griechenland
Reihenhaus
Polygyros, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 180 m²
Verkauf Maisonette von 180 qm in Chalkidiki. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdgeschoss besteh…
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Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Polygyros, Griechenland
Ferienhaus 1 Schlafzimmer
Polygyros, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 139 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 139 qm in Chalkidiki. Halbgeschoss besteht aus einem Abstellrau…
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Eigenschaftstypen in Gemeinde Polygyros

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Immobilienangaben in Gemeinde Polygyros, Griechenland

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