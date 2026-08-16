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Häuser in Provinz Agios Nikolaos, Griechenland

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Agios Nikolaos Municipal Unit
58
Agios Nikolaos
14
Neapoli Municipal Unit
12
72 immobilienobjekte total found
Villa in Milatos, Griechenland
Villa
Milatos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 114 m²
Zu verkaufen im Bau 2-stöckige Villa von 114 qm auf Kreta. Das Erdgeschoss besteht aus einem…
$315,249
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Villa in Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Villa
Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 130 m²
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 130 qm auf Kreta. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit Kü…
$369,372
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Villa in Vrachasi, Griechenland
Villa
Vrachasi, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 380 m²
Zu verkaufen im Bau 3-stöckige Villa von 380 qm auf Kreta. Halbgeschoss besteht aus einem Sc…
$1,13M
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Villa in Agios Nikolaos, Griechenland
Villa
Agios Nikolaos, Griechenland
Fläche 480 m²
Eine unvollständige Villa zum Verkauf in der Gegend von Agios Nikolaos. Die Villa liegt nur …
$767,461
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Villa in Vrouchas, Griechenland
Villa
Vrouchas, Griechenland
Fläche 220 m²
Zu verkaufen Villa im Dorf Kreta. Diese Villa von 220 Quadratmetern kann in 2 kleinere auton…
$1,53M
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Reihenhaus in Vrouchas, Griechenland
Reihenhaus
Vrouchas, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 140 m²
Zu verkaufen 2 -stöckige Villa von 140 qm auf Kreta. Das Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzim…
$434,175
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Villa in Milatos, Griechenland
Villa
Milatos, Griechenland
Fläche 250 m²
Villa zum Verkauf in Milatos, Kreta Auf einem ruhigen Hügel in der Nähe von Milatos befindet…
$922,509
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Villa in Milatos, Griechenland
Villa
Milatos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 250 m²
Zum Verkauf – Luxusvilla in Milatos Beach, Lasithi, Kreta Entdecken Sie eine 250 m2 große Vi…
$1,77M
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Villa in Epano Elounda, Griechenland
Villa
Epano Elounda, Griechenland
Fläche 1 200 m²
Zum Verkauf eine einzigartige Villa im Paradies der Mirabello Bucht. Die Villa befindet sich…
Preis auf Anfrage
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Villa in Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Villa
Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 124 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 124 qm in Kreta. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit Küc…
$582,215
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Milatos, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Milatos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
Zu verkaufen 2 - Stockwerk von 100 Quadratmetern auf Kreta. Das Erdgeschoss besteht aus eine…
$324,695
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Villa in Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Villa
Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Fläche 357 m²
Zum Verkauf eine elegante 357 qm große Villa in der Bauphase! Die Villa befindet sich in ein…
$1,12M
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Villa in Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Villa
Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 270 m²
Zu verkaufen 2 -stöckige Villa von 270 Quadratmetern auf Kreta. Das Erdgeschoss besteht aus …
$2,24M
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Villa in Vrouchas, Griechenland
Villa
Vrouchas, Griechenland
Fläche 120 m²
Kommendes modernes Retreat im malerischen Pano Loumas Eingebettet in die charmante Landschaf…
$627,268
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Villa in Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Villa
Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 186 m²
Property Code: HPS4197 - Villa FOR SALE in Agios Nikolaos Rousa Limni for € 680.000 . This …
$782,580
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Reihenhaus in Milatos, Griechenland
Reihenhaus
Milatos, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 60 m²
Zum Verkauf Maisonette von 60 qm auf Kreta. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss besteht…
$106,264
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Agios Nikolaos, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 240 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 240 qm auf Kreta. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern, …
Preis auf Anfrage
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Villa in Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Villa
Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 200 m²
Zu verkaufen im Bau 2-stöckige Villa von 200 qm auf Kreta. Das Untergeschoss besteht aus ein…
$818,231
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Villa in Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Villa
Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 200 m²
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 200 qm auf Kreta. Halbgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern,…
$2,60M
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Villa in Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Villa
Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 200 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 200 qm auf Kreta. Das Untergeschoss besteht aus einem Schl…
$1,30M
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Villa in Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Villa
Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 650 m²
Exklusive 3-stöckige Luxusvilla mit Panoramablick auf Spinalonga – Kreta Diese außergewöhnli…
Preis auf Anfrage
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Epano Elounda, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Epano Elounda, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 300 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 300 qm auf Kreta. Das Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer m…
$885,531
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Reihenhaus in Kritsa, Griechenland
Reihenhaus
Kritsa, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 115 m²
Zu verkaufen Maisonette von 115 qm auf Kreta .Die Maisonette hat 4 Ebenen. Der Untergeschoss…
$126,336
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Villa in Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Villa
Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Fläche 275 m²
Zum Verkauf 275 qm Villa mit einer zusätzlichen 70 qm geschlossenen Garagenfläche, auf einem…
$2,17M
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Reihenhaus in Kritsa, Griechenland
Reihenhaus
Kritsa, Griechenland
Fläche 80 m²
Zum Verkauf helle und funktionale Maisonette von einer Gesamtfläche von 80 qm, in einer ruhi…
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Villa in Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Villa
Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Fläche 170 m²
Zu verkaufen Villa auf Kreta, Gesamtfläche 170qm auf einem Grundstück von 750qm. Insbesonder…
$1,18M
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Ferienhaus 7 Schlafzimmer in Agios Nikolaos, Griechenland
Ferienhaus 7 Schlafzimmer
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 280 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 280 qm auf Kreta. Das Untergeschoss besteht aus 3 Schlafzi…
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Villa in Vrouchas, Griechenland
Villa
Vrouchas, Griechenland
Fläche 167 m²
Erhöhte Premium Off-Plan Villa im malerischen Pano Loumas Vor der wunderschönen Kulisse von …
$916,744
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Reihenhaus in Kritsa, Griechenland
Reihenhaus
Kritsa, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 200 m²
Zum Verkauf Maisonette von 200 qm auf Kreta. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdgeschoss besteh…
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Reihenhaus in Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
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Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 110 m²
Zum Verkauf Maisonette von 110 qm auf Kreta. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss besteh…
$366,020
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Eigenschaftstypen in Provinz Agios Nikolaos

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