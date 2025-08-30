Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser in Municipality of Glyfada, Griechenland

villen
16
cottages
20
reihenhäuser
38
75 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 139 m²
Stockwerk 4/5
Verkauf Maisonette von 139 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 4. Stock besteht aus ei…
$434,503
Reihenhaus in Municipality of Glyfada, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Glyfada, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 225 m²
Stockwerk 3/4
Haus zu verkaufen mit einer Fläche von 225 Quadratmetern in Athen. Das Stadthaus befindet si…
$2,23M
Reihenhaus 6 zimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Reihenhaus 6 zimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 370 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen Maisonette von 370 Quadratmetern in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Der dri…
$2,72M
Reihenhaus 6 zimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Reihenhaus 6 zimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 310 m²
Etagenzahl 1
Verkauf unter Baumaisonette von 310 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss be…
$5,83M
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Glyfada südlich von Athen, Pyrnari Bereich, Maisonette von 147 qm Luxus-Bau, in ausgezeichne…
$911,469
Ferienhaus 8 zimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Ferienhaus 8 zimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 480 m²
Etagenzahl 1
Verkauf 3-stöckiges Haus von 480 qm in Athen. Halbgeschoss besteht aus einem Schlafzimmer, W…
$2,20M
Reihenhaus in Municipality of Glyfada, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Glyfada, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 234 m²
Etagenzahl 2
Haus zu verkaufen mit einer Fläche von 234 Quadratmetern in Athen. Das Stadthaus befindet si…
$762,092
Villa in Municipality of Glyfada, Griechenland
Villa
Municipality of Glyfada, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 380 m²
Etagenzahl 4
Verkauf 4-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 380 Quadratmetern in Athen. Die erste Et…
$1,55M
Reihenhaus 6 zimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Reihenhaus 6 zimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 225 m²
Stockwerk 3
Verkauf Maisonette von 225 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 3. Stock besteht aus 3 …
$2,17M
Villa 6 zimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Villa 6 zimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 380 m²
Etagenzahl 4
Zu verkaufen 4-stöckige Villa von 380 qm in Athen. Der Keller besteht aus einem Schlafzimmer…
$1,72M
Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 156 m²
Etagenzahl 1
Verkauf Maisonette von 156 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Halbgeschoss besteht au…
$640,321
Reihenhaus in Municipality of Glyfada, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Glyfada, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Stockwerk 4/5
Verkauf Stadthaus Fläche von 150 qm in Athen im Bau. Das Stadthaus befindet sich auf 2 Ebene…
$1,06M
Villa in Municipality of Glyfada, Griechenland
Villa
Municipality of Glyfada, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
Stockwerk 1/1
Ein zweistöckiges Haus mit einer Fläche von 150 Quadratmetern wird zur Auktion aufgestellt. …
$1,58M
Reihenhaus 1 zimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Reihenhaus 1 zimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 240 m²
Etagenzahl 1
Die Maisonette befindet sich auf dem Boden (70 qm) und zweiten (170 qm) Boden, hat es die ex…
$1,20M
Reihenhaus 6 zimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Reihenhaus 6 zimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 325 m²
Stockwerk 4/5
Verkauf unter Baumaisonette von 325 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 4. Stock beste…
$6,29M
Reihenhaus in Municipality of Glyfada, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Glyfada, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 390 m²
Stockwerk -2/1
Haus zu verkaufen mit einer Fläche von 390 Quadratmetern in Athen. Das Stadthaus befindet si…
$1,64M
Villa in Municipality of Glyfada, Griechenland
Villa
Municipality of Glyfada, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 371 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf 3-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 371 Quadratmetern in Athen. Die erst…
$1,11M
Villa in Municipality of Glyfada, Griechenland
Villa
Municipality of Glyfada, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Etagenzahl 1
Verkauf 1-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 60 Quadratmetern in Athen. Das Ferienhau…
$433,806
Villa in Municipality of Glyfada, Griechenland
Villa
Municipality of Glyfada, Griechenland
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 564 m²
Stockwerk -1/4
Verkauf 4-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 564 Quadratmetern in Athen. Das Erdgesch…
$1,52M
Villa in Municipality of Glyfada, Griechenland
Villa
Municipality of Glyfada, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 380 m²
Stockwerk -2/4
Zu verkaufen 4-stöckige Villa mit einer Fläche von 380 Quadratmetern in Athen. Das Kellerges…
$1,76M
Villa 12 zimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Villa 12 zimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Zimmer 12
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 750 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 5-stöckige Villa von 750 qm in Athen. Halbgeschoss besteht aus Wohnzimmer, ein …
Preis auf Anfrage
Reihenhaus 5 zimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 232 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen Maisonette von 232 Quadratmetern in Athen .Die Maisonette hat 2 Ebenen. Der vie…
$1,37M
Ferienhaus 4 zimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Etagenzahl 1
Verkauf 1-stöckiges Haus von 60 qm in Athen. Das Haus besteht aus 3 Schlafzimmern, Wohnzimme…
$423,069
Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
Stockwerk 5/6
Verkauf unter Baumaisonette von 130 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 5. Stock beste…
$971,915
Reihenhaus in Municipality of Glyfada, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Glyfada, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 230 m²
Stockwerk 1/1
Luxus-Stadthaus zum Verkauf in der renommierten Vorstadt von Athen, Vule. Dies ist einer der…
$1,11M
Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 140 m²
Zu verkaufen - Wohn-Maisonette - Athen Süd: Glyfada - Golf 140 qm, 2 Schlafzimmer, 2 Badezim…
$502,477
Villa in Municipality of Glyfada, Griechenland
Villa
Municipality of Glyfada, Griechenland
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 640 m²
Etagenzahl 4
Verkauf 4-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 640 Quadratmetern in Athen. Die erste Et…
$4,22M
Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Stockwerk 4/5
Verkauf unter Baumaisonette von 150 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 4. Stock beste…
$1,03M
Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 170 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss be…
$1,70M
Reihenhaus in Municipality of Glyfada, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Glyfada, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
Stockwerk 5/6
Verkauf Stadthausfläche von 130 qm in Athen im Bau. Das Stadthaus befindet sich auf 2 Ebenen…
$996,582
