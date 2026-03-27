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Häuser in Thessaloniki, Griechenland

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24 immobilienobjekte total found
Villa in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Villa
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 470 m²
Etagenzahl 1
Villa zu verkaufen in Oreokastro, Thessaloniki: geräumiges Haus 470 m2 in der Nähe der Infra…
$934,027
MwSt.
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Haus 7 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Haus 7 zimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 273 m²
Etagenzahl 2
Verkauf von Luxushaus in Suroti, Thessaloniki: Smart Home, Aufzug und PanoramablickEntdecken…
$646,900
MwSt.
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Haus 4 Schlafzimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Haus 4 Schlafzimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 210 m²
Etagenzahl 2
Wir verkaufen Häuser in Ura, Salonika: ein komfortables Haus mit Möbeln in der Nähe des Meer…
$452,830
MwSt.
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AuraAura
Haus 5 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Haus 5 zimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 225 m²
Etagenzahl 2
Separates Haus zum Verkauf in Agia Paraskevi (Fermi/Vasilica) - ThessalonikiAuf der Suche na…
$482,234
MwSt.
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Haus 6 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Haus 6 zimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 398 m²
Etagenzahl 3
Verkauf eines exklusiven Hauses in Panorama, Thessaloniki: Autorenprojekt mit Blick auf Ther…
$1,18M
MwSt.
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Villa in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Villa
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 500 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf Luxus Villa Bereich von 500 qm. M. - Nova Skioni, HALKIDICAPreis: 1,519,800 €In …
$1,75M
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Melrose VillasMelrose Villas
Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
Stockwerk 3/4
For sale maisonette of 150 sq.meters in Thessaloniki. The maisonette has 2 levels. 3rd floor…
$519,564
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Villa in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Villa
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 450 m²
Property Code: HPS4164 - Villa FOR SALE in Kalamaria Agios Ioannis for € 1.400.000 . This 4…
$1,61M
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Reihenhaus 3 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Reihenhaus 3 zimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 105 m²
Etagenzahl 1
For sale maisonette of 105 sq.meters in Thessaloniki. The maisonette has 2 levels. Ground fl…
$300,193
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Villa 10 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Villa 10 zimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 10
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 450 m²
Stockwerk -1/4
Zu verkaufen 4 -stöckige Villa von 450 Quadratmetern in Thessaloniki. Das Untergeschoss best…
$1,85M
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Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Stockwerk 7/8
Verkauf unter Baumaisonette von 120 qm in Thessaloniki. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 7. Stoc…
$577,294
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Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 146 m²
Stockwerk 4/5
Verkauf Maisonette von 146 qm in Thessaloniki. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 4. Stock besteht…
$398,333
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Reihenhaus in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Stockwerk 7/8
Verkauf Stadthausfläche von 120 Quadratmetern in Thessaloniki im Bau. Das Stadthaus befindet…
$578,412
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Reihenhaus in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 146 m²
Stockwerk 4/5
Haus zu verkaufen mit einer Fläche von 146 qm in Thessaloniki. Das Stadthaus befindet sich a…
$405,151
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Villa in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Villa
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 450 m²
Stockwerk -1/4
For sale 4-storey villa with an area of ​​450 sq.m in Thessaloniki. The ground floor consist…
$1,88M
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Reihenhaus in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
Stockwerk 3/4
Haus zu verkaufen mit einer Fläche von 150 Quadratmetern in Thessaloniki. Das Stadthaus befi…
$524,367
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Haus 3 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Haus 3 zimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 230 m²
Drama, 5. km Drama Kavala: Haus 230 qm. 3 Ebenen auf einem Grundstück von 500 qm gebaut. Es …
$440,237
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Reihenhaus in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 105 m²
Etagenzahl 1
Haus zu verkaufen von 105 qm in Thessaloniki. Das Stadthaus befindet sich auf 2 Ebenen. Die …
$302,968
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Reihenhaus in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 92 m²
Stockwerk 6/7
$417,566
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Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 92 m²
Stockwerk 6/7
For sale under construction maisonette of 92 sq.meters in Thessaloniki. The maisonette has 2…
$415,652
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Reihenhaus in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 180 m²
Stockwerk 5/6
Haus zu verkaufen mit einer Fläche von 180 Quadratmetern in Thessaloniki. Das Stadthaus befi…
$699,156
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Reihenhaus 5 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 124 m²
Stockwerk 6/7
For sale under construction maisonette of 124 sq.meters in Thessaloniki. The maisonette has …
$635,023
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Reihenhaus in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 124 m²
Stockwerk 6/7
$637,947
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Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 180 m²
Stockwerk 5/6
For sale maisonette of 180 sq.meters in Thessaloniki. The maisonette has 2 levels. 5th floor…
$692,753
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