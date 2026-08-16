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Häuser in Gemeinde Sithonia, Griechenland

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Gemeindebezirk Sithonia
188
Nikiti
75
Neos Marmaras
25
Toroni Municipal Unit
14
202 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 1 zimmer in Ormos Panagias, Griechenland
UP UP
Ferienhaus 1 zimmer
Ormos Panagias, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Grundstück mit Wohncontainer zum Verkauf in Sithonia, Ormos Panagias. Das Wohncontainer b…
$87,662
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Villa in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Villa
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Fläche 260 m²
Zu verkaufen verfallene Wohnungen, 3-stöckige Villa mit einer Fläche von 260 qm. auf der Hal…
$1,27M
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Grekodom Development
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Villa in Toroni, Griechenland
Villa
Toroni, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 309 m²
Property Code: HPS4692 - Villa FOR SALE in Toroni Center for € 1.200.000 . This 309.00 sq. …
$1,38M
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Neos Marmaras, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Neos Marmaras, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 400 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 400 Quadratmetern in Sithonia, Chalkidiki. Das Untergescho…
$472,283
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Immobilienagentur
Grekodom Development
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Villa 5 zimmer in Nikiti, Griechenland
Villa 5 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 198 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf steht eine Villa mit 198 m² in Nikiti auf der Halbinsel Sithonia (Chalkidiki). …
$633,183
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Villa in Neos Marmaras, Griechenland
Villa
Neos Marmaras, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 270 m²
Objekt-Code: HPS5809 - Villa zum Verkauf in Sithonia Neos Marmaras für € 2.300.000 . Diese 2…
$2,65M
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TekceTekce
Haus 3 Schlafzimmer in Nikiti, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Nikiti, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Das Haus befindet sich in einem beliebten Dorf Nikiti 650 Meter zum Strand. Das Haus ist auf…
$601,504
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Villa 4 zimmer in Neos Marmaras, Griechenland
Villa 4 zimmer
Neos Marmaras, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Lassen Sie Luxus leben in diesem neu gebauten Einfamilienhaus in Halkidiki, Griechenland. Ge…
$626,505
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Halkidiki Properties
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Villa 3 zimmer in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Villa 3 zimmer
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 112 m²
Stockwerk -2/-2
In der atemberaubenden Region von Halkidiki bietet diese schöne Maisonette eine einzigartige…
$318,948
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Halkidiki Properties
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Reihenhaus 4 zimmer in Nikiti, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 104 m²
Zum Verkauf steht ein gemütliches Stadthaus mit einer Gesamtfläche von 104 m², gelegen im ma…
$250,149
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Villa 3 zimmer in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Villa 3 zimmer
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 137 m²
Schönes freistehendes Haus in begehbarer Entfernung vom Meer, an einem bemerkenswerten Ort i…
$968,235
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Halkidiki Properties
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Reihenhaus 3 zimmer in Nikiti, Griechenland
Reihenhaus 3 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Zum Verkauf steht eine Maisonette mit 100 m² in einer malerischen Gegend von Sithonia, Chalk…
$405,279
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 145 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 145 qm in Sithonia, Chalkidiki. Erdgeschoss besteht aus Wohnzim…
$1,89M
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Grekodom Development
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 94 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 94 qm in Sithonia, Chalkidiki. Erdgeschoss besteht aus Wohn…
$1,00M
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Grekodom Development
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Villa in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Villa
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Fläche 700 m²
Zum Verkauf eine Villa im Bau, in der malerischsten Ort Sithonia. Das Anwesen verfügt über e…
$4,13M
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Grekodom Development
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Haus 3 Schlafzimmer in Neos Marmaras, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Neos Marmaras, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Die Häuser befinden sich im Komplex in Neos Marmaras Dorf 450 Meter zum Strand. Es gibt 2 Hä…
$289,185
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Haus 3 Schlafzimmer in Nikiti, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Nikiti, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
Der Komplex befindet sich in einem beliebten Nikiti Dorf in seinem Teil mit dem besten Sands…
$323,887
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Villa 3 zimmer in Nikiti, Griechenland
Villa 3 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Einführung einer charmanten Maisonette in gutem Zustand, in Sithonia, Chalkidiki. Diese Unte…
$398,685
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Halkidiki Properties
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Villa 2 zimmer in Toroni, Griechenland
Villa 2 zimmer
Toroni, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Unique maisonette Vor dem Meer, an einem sehr schönen Ort in Sithonia, im Herzen von Halkidi…
$284,775
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Halkidiki Properties
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Haus 6 Schlafzimmer in Neos Marmaras, Griechenland
Haus 6 Schlafzimmer
Neos Marmaras, Griechenland
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Property Code: HPS1181 - House FOR SALE in Sithonia Neos Marmaras for € 850.000 . This 300 …
$978,225
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Haus 3 Schlafzimmer in Nikiti, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Nikiti, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 145 m²
Die Villen befinden sich in einem beliebten Touristendorf Nikiti 350 Meter zum Strand und in…
$775,014
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Villa 3 zimmer in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Villa 3 zimmer
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 100 m²
Einzigartiges Einfamilienhaus Vor dem Meer, an einem bemerkenswerten Ort in Sithonia, im kle…
$2,28M
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Halkidiki Properties
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Villa in Sarti, Griechenland
Villa
Sarti, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 175 m²
Verkauf 2-stöckige Villa von 175 qm in Sithonia, Chalkidiki. Erdgeschoss besteht aus 2 Schla…
$1,16M
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Grekodom Development
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Villa 6 zimmer in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Villa 6 zimmer
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Dieses freistehende Haus in einer schönen Gegend von Halkidiki, Griechenland, ist in gutem Z…
$717,633
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Halkidiki Properties
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Haus 2 Schlafzimmer in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Objekt-Code: HPS3072 - Haus zum Verkauf in Sithonia Tripotamos für € 1.650.000 . Dieses 145 …
$1,90M
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Ferienhaus in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Ferienhaus
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Fläche 500 m²
Zu verkaufen im Bau 1-stöckiges Haus von 500 qm in Sithonia, Chalkidiki. Die Unterkunft verf…
$826,496
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Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Ferienhaus 1 Schlafzimmer
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 45 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 45 qm in Sithonia, Chalkidiki. Das Haus besteht aus einem Schla…
$1,24M
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Reihenhaus 4 zimmer in Nikiti, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Stockwerk 2/3
Eine Maisonette-Wohnung zum Verkauf mit einer Gesamtfläche von 75 m², gelegen im zweiten und…
$266,202
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Haus 4 zimmer in Nikiti, Griechenland
Haus 4 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen: möbliertes zweistöckiges Einfamilienhaus mit einer Gesamtfläche von 100 qm, id…
$249,942
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Haus 3 Schlafzimmer in Neos Marmaras, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Neos Marmaras, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 105 m²
Die Maisonette befindet sich in Neos Marmaras Dorf 500 Meter zum Strand von Paradisos und 40…
$381,724
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Eigenschaftstypen in Gemeinde Sithonia

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