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Häuser in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland

;
Vari Municipal Unit
37
93 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Fläche 240 m²
Die Maisonette befindet sich auf dem Boden (70 qm) und zweiten (170 qm) Boden, hat es die ex…
$1,24M
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Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 141 m²
Duplex zum Verkauf, 4. Stock, befindet sich im Voula Bereich. Die Immobilie hat eine Gesamtf…
$1,52M
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 480 m²
Verkauf 3-stöckiges Haus von 480 qm in Athen. Halbgeschoss besteht aus einem Schlafzimmer, W…
$2,27M
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Reihenhaus in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Fläche 250 m²
Wir bieten Ihnen eine atemberaubende Villa in einer der angesehensten Gegenden im Süden von …
$1,95M
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Reihenhaus in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Fläche 289 m²
Verkauf Maisonette von 289 qm in Athen. Die Maisonette hat eine Ebene. Es gibt: einen Kamin.…
$968 181
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Ferienhaus in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Fläche 100 m²
✨ Freistehendes Haus 100 m2 auf 165 m2. Grundstück – Asyrmatos, Aliantos (Vari – Varkiza) In…
$277 467
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 215 m²
Voula Süd Nea Kalymnos Bereich, im Bau Maisonette 215 qm 3 Ebenen (Grundgeschoss & 1. Stock)…
$1,45M
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Reihenhaus in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Fläche 236 m²
Ein wunderschönes Stadthaus zum Verkauf in der prestigeträchtigen Küstenregion von Athen, Vo…
$1,12M
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Villa in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Villa
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 160 m²
Verkauf 2-stöckige Villa mit 160 qm in Athen. 1. Stock besteht aus Wohnzimmer mit Küche, ein…
$1,18M
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Reihenhaus in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Fläche 190 m²
Zu verkaufen Maisonette von 190 Quadratmetern in Athen . Die Maisonette hat eine Ebene. Es g…
$1,03M
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Reihenhaus in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 96 m²
Zum Verkauf unter Bau Maisonette von 96 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 1. Stock b…
$708 425
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 220 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 220 qm in Athen. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern, W…
$673 004
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Reihenhaus in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 146 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 146 qm in Athen. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgeschoss b…
$1,42M
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Reihenhaus in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 217 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 217 qm in Athen. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgeschoss b…
$2,01M
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 260 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 260 qm in Athen. Das Haus besteht aus 3 Schlafzimmern, Wohn…
$1,06M
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Reihenhaus in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Fläche 160 m²
Verkauf Maisonette von 160 qm im Zentrum Griechenlands. Die Maisonette hat eine Ebene. Extra…
$2,34M
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Ferienhaus 7 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 7 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 480 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 480 qm in Athen. Das Untergeschoss besteht aus 2 Schlafzim…
$3,54M
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Reihenhaus in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 300 m²
Verkauf Maisonette von 300 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss besteht aus…
$1,77M
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 450 m²
Zu verkaufen 4 - Stockwerk von 450 qm in Athen. Das Semi - Keller besteht aus Wohnzimmer mit…
$1,53M
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Reihenhaus in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 207 m²
Verkauf Maisonette von 207 qm in Athen. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgeschoss besteht au…
$649 390
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 360 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 360 qm in Athen. Das Untergeschoss besteht aus einem Schla…
$1,30M
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
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Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 215 m²
Verkauf -- Wohnhaus -- East Attica: Vari-Varkiza - Asyrmatos 215 qm, 4 Schlafzimmer, 3 Badez…
$874 024
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Reihenhaus in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 91 m²
Zum Verkauf unter Bau Maisonette von 91 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 2. Stock b…
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Schlafräume 6
Fläche 285 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 285 qm in Athen. Die Maisonette hat 4 Ebenen. Halbgeschoss b…
$3,60M
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 213 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 213 qm in Athen. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit Küc…
$1,59M
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Schlafräume 4
Fläche 430 m²
Zu verkaufen Maisonette von 430 qm in Athen .Die Maisonette hat 4 Ebenen. Das Erdgeschoss be…
$2,11M
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 154 m²
Verkauf -- Wohnhaus -- East Attica: Voula - Nea kalymnos 154 Sq.m., 3 Schlafzimmer, 3 Bäder,…
$740 007
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Reihenhaus in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
Verkauf Maisonette von 150 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 1. Stock besteht aus Wo…
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Ferienhaus in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
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Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Fläche 308 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 308 qm in Athen. Ein Blick auf die Stadt öffnet sich aus de…
$903 242
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Villa in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Villa
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Schlafräume 5
Fläche 490 m²
Zu verkaufen 4-stöckige Villa von 490 qm in Athen. Halbgeschoss besteht aus einem Schlafzimm…
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Eigenschaftstypen in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni

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