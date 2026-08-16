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Häuser in Municipality of Nea Propontida, Griechenland

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Nea Kallikrateia
35
Nea Moudania
33
Nea Triglia
10
232 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 138 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 138 qm in Chalkidiki. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit Kü…
$490,558
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Grekodom Development
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 170 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 170 qm in Chalkidiki. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern,…
$354,213
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Grekodom Development
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Reihenhaus in Nea Plagia, Griechenland
Reihenhaus
Nea Plagia, Griechenland
Fläche 67 m²
Zu verkaufen 4 Eckmaisonetten, voll ausgestattet, in Paralia Dionysio. Jeder hat eine Fläche…
$214,047
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Grekodom Development
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Villa 4 zimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Villa 4 zimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 300 m²
Stockwerk -1/-1
Willkommen in diesem atemberaubenden Anwesen am Wasser in der schönen Gegend von Halkidiki, …
$1,71M
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Halkidiki Properties
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Lakkoma, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Lakkoma, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 90 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 90 qm in Chalkidiki. Das Haus besteht aus 3 Schlafzimmern, Wohn…
$253,852
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Grekodom Development
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Haus 2 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Der moderne Komplex befindet sich in den Vororten von Nea Kallikratia Dorf, in Mikoniatika S…
$306,536
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TekceTekce
Haus 3 Schlafzimmer in Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 97 m²
Die Maisonette befindet sich in Nea Moudania Stadt 1200 Meter zum schönen Sandstrand von Bla…
$329,670
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Villa 3 zimmer in Nea Potidea, Griechenland
Villa 3 zimmer
Nea Potidea, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Willkommen in diesem atemberaubenden Einfamilienhaus in einem Komplex in Halkidiki, Griechen…
$523,986
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Halkidiki Properties
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Villa 6 zimmer in Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Villa 6 zimmer
Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 410 m²
Schönes freistehendes Haus an einem bemerkenswerten Ort in Nea Propontida, im kleinen Paradi…
$740,415
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Halkidiki Properties
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Haus 3 Schlafzimmer in Sozopoli, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Sozopoli, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 67 m²
Die Maisonette befindet sich in den Vororten des Dorfes Sozopoli in der Anlage mit einem Sch…
$167,727
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Villa 5 zimmer in Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Villa 5 zimmer
Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 463 m²
Stockwerk -1/-1
Einführung einer Villa am Wasser, die derzeit im Bau in Nea Propontida, Halkidiki. Dieses er…
$2,22M
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Halkidiki Properties
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Ferienhaus 6 zimmer in Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Etagenzahl 2
Details  Number of floors in the building: 3  Number of rooms: 6  Levels: 2  Bathrooms: 2  B…
$518,679
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Аталанта
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Villa in Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Villa
Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 400 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 400 qm in Chalkidiki. Das Untergeschoss besteht aus 3 Lage…
$1,12M
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Grekodom Development
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Haus 3 Schlafzimmer in Nea Potidea, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Nea Potidea, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Einfamilienhaus befindet sich vor dem Meer in der Umgebung von Nea Potidea Dorf in 1 km zum …
$404,858
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Reihenhaus in Nea Plagia, Griechenland
Reihenhaus
Nea Plagia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 90 qm in Chalkidiki. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschos…
$318,791
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Grekodom Development
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Haus 3 Schlafzimmer in Paralia Dionisiou, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Paralia Dionisiou, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Die Maisonette befindet sich in Paralia Dionisiou Dorf nur 50 Meter zum Sandstrand. Es gibt …
$283,401
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Haus 2 Schlafzimmer in Nea Potidea, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Nea Potidea, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Einfamilienhaus mit Garten befindet sich in den Vororten von Nea Potidea Dorf 1200 Meter vom…
$138,809
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Haus 2 Schlafzimmer in Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 84 m²
Unser eigenes Projekt! Ohne Komission für die Agentur! Das Gebäude befindet sich in Nea Moud…
$277,617
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 77 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 77 qm in Chalkidiki. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimmern, Wohn…
$295,177
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Grekodom Development
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Reihenhaus in Lakkoma, Griechenland
Reihenhaus
Lakkoma, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 198 m²
Verkauf Maisonette von 198 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 3 Ebenen.…
$330,598
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Haus 2 Schlafzimmer in Nea Flogita, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Nea Flogita, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 59 m²
Die Maisonetten befinden sich in einem beliebten Sommerort namens Flogita, nur 150 Meter vom…
$225,564
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Reihenhaus in Nea Kallikrateia, Griechenland
Reihenhaus
Nea Kallikrateia, Griechenland
Fläche 90 m²
Stadthaus mit einer Fläche von 90 Quadratmetern in Chalkidiki im Bau steht zum Verkauf. Das …
$312,077
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Haus 5 Schlafzimmer in Dionysiou, Griechenland
Haus 5 Schlafzimmer
Dionysiou, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Die Villa befindet sich in einer ruhigen Gegend in der Umgebung von Dionisiou Dorf, in der N…
$636,206
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Haus 4 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Haus 4 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 217 m²
Haus mit Garten befindet sich in der Umgebung von Nea Kallikratia Dorf 1700 Meter vom Sandst…
$370,156
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Nea Plagia, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Nea Plagia, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 240 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 240 qm in Chalkidiki. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer mi…
$594,134
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Grekodom Development
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Haus 3 Schlafzimmer in Nea Potidea, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Nea Potidea, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Einfamilienhaus mit Garten befindet sich in den Vororten von Nea Potidea Dorf 750 Meter vom …
$351,648
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Haus 2 Schlafzimmer in Sozopoli, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Sozopoli, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Die Maisonetten befinden sich in Sozopoli Dorf 350 Meter vom großen Sandstrand entfernt. Die…
$181,608
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Haus 4 Schlafzimmer in Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Haus 4 Schlafzimmer
Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Das Gebäude befindet sich in Nea Moudania Stadt in Eleonas Bereich 700 Meter zum schönen San…
$382,880
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Villa in Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Villa
Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 267 m²
Property Code: HPS5124 - Villa FOR SALE in Moudania Nea Moudania for € 450.000 . This 267.0…
$519,849
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Nea Silata, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Nea Silata, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 200 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 200 qm in Chalkidiki. Der Untergeschoss besteht aus einem …
$696,768
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Grekodom Development
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Eigenschaftstypen in Municipality of Nea Propontida

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cottages
reihenhäuser

Immobilienangaben in Municipality of Nea Propontida, Griechenland

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