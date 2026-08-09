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Häuser in Region Kreta, Griechenland

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Provinz Apokoronas
143
Heraklion
109
Heraklion Municipal Unit
109
Provinz Heraklion
109
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579 immobilienobjekte total found
Villa in Provinz Heraklion, Griechenland
Villa
Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 600 m²
Zum Verkauf eine beeindruckende Villa mit Swimmingpool in Hersonissos, Heraklion, Kreta Eine…
$1,85M
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Villa in Margarites, Griechenland
Villa
Margarites, Griechenland
Fläche 132 m²
Villa zum Verkauf im Bau in Rethymno Eine neue zweistöckige Villa, die sich jetzt in der Anf…
$414,693
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Villa in Provinz Heraklion, Griechenland
Villa
Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 250 m²
Villa zum Verkauf 250 qm in Gazi, Heraklion, Kreta In einer ruhigen und grünen Gegend von gr…
$529,885
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Villa in Amnatos, Griechenland
Villa
Amnatos, Griechenland
Fläche 132 m²
Villa zum Verkauf im Bau in Rethymno Eine neue zweistöckige Villa, die sich jetzt in der Anf…
$414,693
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Villa in Amnatos, Griechenland
Villa
Amnatos, Griechenland
Fläche 132 m²
Villa zum Verkauf im Bau in Rethymno Eine neue zweistöckige Villa, die sich jetzt in der Anf…
$414,693
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Haus 4 Schlafzimmer in Kalives, Griechenland
Haus 4 Schlafzimmer
Kalives, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
The maisonettes are located in the suburbs of Kalyves village only 230 meters from the beach…
$554,760
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Reihenhaus in Provinz Heraklion, Griechenland
Reihenhaus
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 180 m²
Verkauf: Freistehendes Haus 180 m2 auf 6,850 m2. Grundstück – Agia Pelagia, Heraklion, Kreta…
$743,846
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Villa in Panormos, Griechenland
Villa
Panormos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 92 m²
Verkauf: Moderne 2-stöckige Villa mit privatem Pool in Rethymno, Kreta Standort: Rethymno, K…
$498,185
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Haus 3 Schlafzimmer in Kokkino Chorio, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Kokkino Chorio, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Diese Designer-Villa zum Verkauf in Apokoronas, Chania Crete, befindet sich im Meer Dorf Kok…
$985,001
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Haus 3 Schlafzimmer in Gerani, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Gerani, Griechenland
Schlafräume 3
Etagenzahl 2
DescriptionBlue Marine —is a new residential complex located in the tourist area of Gerani.O…
$612,744
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Haus in Kokkino Chorio, Griechenland
Haus
Kokkino Chorio, Griechenland
Diese luxuriöse Villa zum Verkauf in Apokoronas, Chania, Kreta, befindet sich am Rande des D…
$1,05M
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Villa in Provinz Rethymnon, Griechenland
Villa
Provinz Rethymnon, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 400 m²
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 400 qm auf Kreta. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern, …
$1,14M
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Haus 3 Schlafzimmer in Gerani, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Gerani, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 2
DescriptionBlue Marine — is a new residential complex located in the tourist area of Gerani.…
$936,457
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Аталанта
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Villa in Region Kreta, Griechenland
Villa
Region Kreta, Griechenland
Fläche 154 m²
Einzigartige Villa zum Verkauf in Rethymno, Kreta Es gibt Häuser, die nur Schutz bieten. Und…
$461,255
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Reihenhaus in Provinz Heraklion, Griechenland
Reihenhaus
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 184 m²
Zu verkaufen vorgeschlagen, Gebäude von 184 m2 auf einem 402 Grundstück in Heraklion von Kre…
$566,740
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Haus 6 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
Haus 6 Schlafzimmer
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Diese außergewöhnliche Villa zum Verkauf in Heraklion, Kreta befindet sich auf einem Hügel, …
$2,12M
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Villa in Provinz Heraklion, Griechenland
Villa
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 145 m²
Ein mexikanisches Zuhause aus Mexiko – Willkommen in der Villa Pablo! Entdecken Sie dieses v…
$707,244
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Villa in Skotino, Griechenland
Villa
Skotino, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 265 m²
Villa in Heraklion, Kreta, auf einem 265 m² großen Grundstück, mit privatem Pool und Meerbli…
$134,382
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Haus 3 Schlafzimmer in Maza, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Maza, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Eine erstaunliche steinerne Villa zum Verkauf in Maza, Apokoronas, die als Schlüssel zum inn…
$536,737
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Ferienhaus in Provinz Heraklion, Griechenland
Ferienhaus
Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 116 m²
Stone House mit Meerblick in Chersonissos zum Verkauf Steinhaus mit einer Fläche von 116 qm,…
$329,908
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Haus 4 Schlafzimmer in Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Haus 4 Schlafzimmer
Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 323 m²
Wir präsentieren das neue Luxusprojekt Elounda Hills auf der größten griechischen Insel Kret…
$4,85M
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Ferienhaus in Kritsa, Griechenland
Ferienhaus
Kritsa, Griechenland
Fläche 100 m²
zum Verkauf im Bau 1-stöckiges Haus von 100 qm auf Kreta. Das Haus besteht aus einem Abstell…
$106,264
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Haus 2 Schlafzimmer in Plaka, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Plaka, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Dieses Haus zum Verkauf befindet sich in Plaka, Apokoronas, Chania, bietet einen atemberaube…
$324,401
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Reihenhaus in Kritsa, Griechenland
Reihenhaus
Kritsa, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 119 m²
Zum Verkauf Maisonette von 119 qm auf Kreta. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Keller besteht aus…
$100,360
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Villa in Malaxa, Griechenland
Villa
Malaxa, Griechenland
Schlafräume 4
Play videoThe villa, located on a spacious plot of 10,543.10 square meters, will occupy 290.…
$2,08M
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Haus 1 Schlafzimmer in Kissamos, Griechenland
Haus 1 Schlafzimmer
Kissamos, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Dieses exklusive Projekt bietet eine einzigartige Gelegenheit, luxuriöses Wohnen am Ägäis zu…
$359,398
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Haus 2 Schlafzimmer in Varipetro, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Varipetro, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Diese Villa zum Verkauf in Chania, Kreta, befindet sich im Dorf Varipetro. Es hat einen gesa…
$448,264
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Villa in Agios Nikolaos, Griechenland
Villa
Agios Nikolaos, Griechenland
Fläche 433 m²
Das Anwesen befindet sich in der besten Lage auf einem Hügel mit Blick auf die Mirabello Bay…
$1,12M
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Villa in Kalives, Griechenland
Villa
Kalives, Griechenland
Fläche 406 m²
Zum Verkauf Villa in Apokoronas. Auf einem Grundstück von 4300 qm Villa zu verkaufen mit ein…
$3,73M
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 60 m²
Zu verkaufen ein Steinhaus von 50 qm im Dorf Kounavi, in der Nähe von Arhanes! Das Haus wurd…
$112,167
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