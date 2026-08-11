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Häuser in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland

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Panorama Municipal Unit
20
Pylaia Municipal Unit
10
Chortiatis Municipal Unit
3
33 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 395 m²
Property Code: HPS4684 - House FOR SALE in Pylea Elaiones for € 1.100.000 . This 395.00 sq.…
$1,27M
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Villa in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 252 m²
Property Code: HPS5470 - Villa FOR SALE in Panorama Center for € 930.000 . This 252 sq. m. …
$1,07M
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Villa in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 450 m²
Property Code: HPS5399 - Villa FOR SALE in Pylea Pournari for € 1.580.000 . This 450 sq. m.…
$1,82M
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TekceTekce
Haus 4 Schlafzimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Haus 4 Schlafzimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 380 m²
Property Code: HPS2755 - House FOR SALE in Pylea Pournari for € 1.700.000 . This 380 sq. m.…
$1,96M
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Villa in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Property Code: HPS4527 - Villa FOR SALE in Pylea Pournari for € 1.200.000 . This 300 sq. m.…
$1,38M
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Villa in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 340 m²
Property Code: HPS5725 - Villa FOR SALE in Panorama Center for € 1.300.000 . This 340 sq. m…
$1,50M
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Haus 3 Schlafzimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 332 m²
Property Code: HPS4689 - House FOR SALE in Panorama Center for € 950.000 . This 332.00 sq. …
$1,09M
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Villa in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 800 m²
Property Code: HPS4918 - Villa FOR SALE in Panorama Center for € 1.400.000 . This 800 sq. m…
$1,61M
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Thermi, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Thermi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 105 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 105 qm an der Olympischen Küste. Das Haus besteht aus 3 Schlafz…
$100,360
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Haus 3 Schlafzimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 192 m²
Property Code: HPS4493 - House FOR SALE in Panorama Oikismos Makedonia for € 580.000 . This…
$667,495
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Reihenhaus in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Zum Verkauf steht eine geräumige Maisonette mit 300 m², die sich über vier Ebenen erstreckt,…
$754,786
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Haus 3 Schlafzimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 479 m²
Property Code: HPS4686 - House FOR SALE in Pylea Elaiones for € 1.350.000 . This 479.00 sq.…
$1,55M
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Villa in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 295 m²
Property Code: HPS5476 - Villa FOR SALE in Pylea Pournari for € 1.050.000 . This 295 sq. m.…
$1,21M
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Haus 3 Schlafzimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 331 m²
Property Code: HPS5012 - House FOR SALE in Panorama Center for € 950.000 . This 331.00 sq. …
$1,09M
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Villa in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 330 m²
Property Code: HPS5277 - Villa FOR SALE in Panorama Center for € 1.200.000 . This 330 sq. m…
$1,38M
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Haus 4 Schlafzimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Haus 4 Schlafzimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
Objekt-Code: HPS129 - Haus zum Verkauf in Panorama Synoikismos Nomou 751 für € 750.000 . Die…
$863,139
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Villa in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Property Code: HPS5785 - Villa FOR SALE in Panorama Center for € 1.350.000 . This 200.00 sq…
$1,55M
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Haus 4 Schlafzimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Haus 4 Schlafzimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 440 m²
Objekt-Code: HPS4428 - Haus zum Verkauf im Panorama Center für € 1.100.000 . Diese 440.00 mq…
$1,28M
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Villa in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 295 m²
Property Code: HPS5475 - Villa FOR SALE in Pylea Pournari for € 1.150.000 . This 295 sq. m.…
$1,32M
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Villa in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 470 m²
Objekt-Code: HPS5699 - Villa FOR SALE in Panorama Center für € 1.200.000 . Diese 470 m2 groß…
$1,38M
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Villa in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 252 m²
Property Code: HPS5471 - Villa FOR SALE in Panorama Center for € 790.000 . This 252 sq. m. …
$909,174
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Exochi, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Exochi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 238 m²
Zum Verkauf im 3-stöckigen Haus von 238 qm an der Olympischen Küste. Keller besteht aus 2 Ab…
$171,203
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Villa in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 1 040 m²
Immobiliencode: HPS176 - Villa ZU VERKAUFEN in Panorama Palios Oikismos Panoramatos für € 2.…
$3,80M
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Reihenhaus 6 zimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Reihenhaus 6 zimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 4
Diese beeindruckende Maisonette mit 250 m², gelegen im grünen und begehrten Stadtteil Panora…
$682,865
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Villa in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 370 m²
Property Code: HPS5300 - Villa FOR SALE in Panorama Synoikismos Nomou 751 for € 1.750.000 .…
$2,01M
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Haus 6 Schlafzimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Haus 6 Schlafzimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 445 m²
Objekt-Code: HPS2747 - Haus zum Verkauf in Chortiatis Zentrum für € 1.180.000 . Dieses 445 m…
$1,36M
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Haus 3 Schlafzimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 332 m²
Property Code: HPS4688 - House FOR SALE in Pylea Epektasi for € 950.000 . This 332.00 sq. m…
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Haus 3 Schlafzimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 479 m²
Property Code: HPS4685 - House FOR SALE in Pylea Elaiones for € 1.350.000 . This 479.00 sq.…
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Villa in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 375 m²
Property Code: HPS5396 - Villa FOR SALE in Pylea Pournari for € 1.350.000 . This 375 sq. m.…
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Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Thermi, Griechenland
Ferienhaus 1 Schlafzimmer
Thermi, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 60 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 60 qm an der Olympischen Küste. Das Haus besteht aus einem Schl…
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