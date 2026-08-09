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Häuser in Nikiti, Griechenland

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76 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Nikiti, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Nikiti, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Maisonette befindet sich in einem beliebten Touristendorf Nikiti 650 Meter vom malerischen S…
$253,423
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Villa in Nikiti, Griechenland
Villa
Nikiti, Griechenland
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 549 m²
Property Code: HPS4640 - Villa FOR SALE in Sithonia Nikiti for € 2.920.000 . This 549 sq. m…
$3,36M
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Haus 2 Schlafzimmer in Nikiti, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Nikiti, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Der Komplex von Wohnungen und Maisonetten befindet sich in Nikiti Dorf 650 Meter vom großen …
$403,173
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TekceTekce
Haus 4 Schlafzimmer in Nikiti, Griechenland
Haus 4 Schlafzimmer
Nikiti, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 143 m²
Der Komplex aus Apartments und Maisonetten befindet sich im Dorf Nikiti, 300 m vom großen St…
$473,919
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Reihenhaus 3 zimmer in Nikiti, Griechenland
Reihenhaus 3 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Etagenzahl 2
In Nikiti, Sithonia, steht ein Reihenhaus von 82 m² zum Verkauf. Das Erdgeschoss umfasst ein…
$291,362
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Villa 7 zimmer in Nikiti, Griechenland
Villa 7 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 200 m²
Einführung einer schönen Immobilie in der schönen Region Halkidiki, Griechenland. Dieses fre…
$854,325
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Immobilienagentur
Halkidiki Properties
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English
Villa 4 zimmer in Nikiti, Griechenland
Villa 4 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Erleben Sie Luxus in dieser atemberaubenden Maisonette in Chalkidiki, Griechenland. Zur Zeit…
$398,685
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Immobilienagentur
Halkidiki Properties
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English
Ferienhaus 6 zimmer in Nikiti, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 161 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf steht eine luxuriöse dreistöckige Villa von 161 m² auf der Halbinsel Sithonia in…
$521,413
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Villa in Nikiti, Griechenland
Villa
Nikiti, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 350 m²
Property Code: HPS4422 - Villa FOR SALE in Sithonia Nikiti for € 5.200.000 . This 350 sq. m…
$5,98M
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Villa 4 zimmer in Nikiti, Griechenland
Villa 4 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 200 m²
Schönes freistehendes Haus an einem sehr schönen Ort in Sithonia, im Herzen von Halkidiki. D…
$227,820
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Immobilienagentur
Halkidiki Properties
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English
Ferienhaus 4 zimmer in Nikiti, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 4
Etagenzahl 2
Details  Number of floors in the building: 3  Year of construction: 1975  Year of renovation…
$872,614
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Immobilienagentur
Аталанта
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English, Русский, Türkçe
Haus 2 Schlafzimmer in Nikiti, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Nikiti, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 40 m²
Der Maisonettenkomplex befindet sich im Dorf Nikiti, nur 120 Meter vom großen Strand entfern…
$184,977
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Haus 3 Schlafzimmer in Nikiti, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Nikiti, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Objekt-Code: HPS5554 - Haus zum Verkauf in Sithonia Nikiti für € 520.000 . Diese 150 m2. Das…
$598,443
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Villa 5 zimmer in Nikiti, Griechenland
Villa 5 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 198 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf steht eine Villa mit 198 m² in Nikiti auf der Halbinsel Sithonia (Chalkidiki). …
$633,183
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Haus 2 Schlafzimmer in Nikiti, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Nikiti, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Die Maisonetten befinden sich in Nikiti Dorf 250 Meter vom großen Strand entfernt. Der Bau d…
$300,534
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Villa 4 zimmer in Nikiti, Griechenland
Villa 4 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 260 m²
Dieses freistehende Haus in Chalkidiki, Sithonia ist in gutem Zustand, bietet 4 Schlafzimmer…
$911,280
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Immobilienagentur
Halkidiki Properties
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English
Reihenhaus 5 zimmer in Nikiti, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen: eine charmante Maisonette-Wohnung mit 103 m², gelegen in dem wunderschönen Küs…
$325,139
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Haus 5 Schlafzimmer in Nikiti, Griechenland
Haus 5 Schlafzimmer
Nikiti, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 273 m²
Luxusvilla befindet sich in der Umgebung eines beliebten Nikiti Dorf 1800 Meter zum Strand. …
$1,21M
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Haus 3 Schlafzimmer in Nikiti, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Nikiti, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 136 m²
Der Komplex befindet sich in Vororten von Nikiti Dorf 1600 Meter vom malerischen Strand entf…
$550,208
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Haus 3 Schlafzimmer in Nikiti, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Nikiti, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
Der Komplex von Maisonetten befindet sich in Nikiti Dorf 250 Meter vom großen Strand entfern…
$287,981
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Villa 3 zimmer in Nikiti, Griechenland
Villa 3 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Einführung einer atemberaubenden neu gebauten Maisonette zum Verkauf in Halkidiki, Griechenl…
$455,640
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Immobilienagentur
Halkidiki Properties
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English
Villa 3 zimmer in Nikiti, Griechenland
Villa 3 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Etagenzahl 2
Entdecken Sie unsere neue Luxusvilla zum Verkauf in Nikiti, Chalkidiki – ein außergewöhnlich…
Preis auf Anfrage
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Reihenhaus 5 zimmer in Nikiti, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Stockwerk 1/3
Zu verkaufen: eine zweistöckige Wohnung (Maisonette) von 103 m², gelegen im Küstenort Nikiti…
$324,071
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Villa in Nikiti, Griechenland
Villa
Nikiti, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Objekt-Code: HPS4900 - Villa FOR SALE in Sithonia Nikiti für € 0 . Diese 124,76 m2 große Vil…
Preis auf Anfrage
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Villa 3 zimmer in Nikiti, Griechenland
Villa 3 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Ein atemberaubendes Einfamilienhaus zum Verkauf in Halkidiki, Griechenland. Diese Unterkunft…
$421,467
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Immobilienagentur
Halkidiki Properties
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English
Haus 3 Schlafzimmer in Nikiti, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Nikiti, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Das Haus befindet sich in einem beliebten Dorf Nikiti 650 Meter zum Strand. Das Haus ist auf…
$601,068
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Villa in Nikiti, Griechenland
Villa
Nikiti, Griechenland
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 395 m²
Objekt-Code: HPS5826 - Villa FOR SALE in Sithonia Nikiti für € 3.500.000 . Diese 395.00 m2 m…
$4,05M
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Villa 5 zimmer in Nikiti, Griechenland
Villa 5 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Das Hotel liegt in der schönen Region von Halkidiki, Griechenland, dieses freistehende Haus …
$2,28M
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Halkidiki Properties
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English
Villa in Nikiti, Griechenland
Villa
Nikiti, Griechenland
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 395 m²
Property Code: HPS5700 - Villa FOR SALE in Sithonia Nikiti for € 3.500.000 . This 395.00 sq…
$4,03M
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Haus 2 Schlafzimmer in Nikiti, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Nikiti, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
Der Komplex von neu gebauten Wohnungen und Maisonetten befindet sich in Nikiti Dorf 300 Mete…
$300,534
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