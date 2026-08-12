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Reihenhäuser am Meer in Zypern

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Chloraka
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6 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Geroskipou, Zypern
Reihenhaus
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 133 m²
A residential complex with unique designs, harmoniously blending nature with modern architec…
$806,625
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Reihenhaus in Limassol, Zypern
Reihenhaus
Limassol, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Entdecken Sie einen exklusiven Wohnkomplex in einem der renommiertesten Hügelviertel von Lim…
$576,161
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Reihenhaus in Limassol, Zypern
Reihenhaus
Limassol, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
Entdecken Sie einen exklusiven Wohnkomplex in einem der renommiertesten Hügelviertel von Lim…
$518,545
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TekceTekce
Reihenhaus in Geroskipou, Zypern
Reihenhaus
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 133 m²
Ein Wohnkomplex mit einzigartigen Designs, harmonische Mischung der Natur mit moderner Archi…
$806,625
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Reihenhaus 3 zimmer in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus 3 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 159 m²
Etagenzahl 3
Der neue Komplex von zehn Stadthäusern mit drei Schlafzimmern befindet sich in der Grünfläch…
$676,665
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Reihenhaus 3 zimmer in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus 3 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 159 m²
Etagenzahl 3
Der neue Komplex von zehn Stadthäusern mit drei Schlafzimmern befindet sich in der Grünfläch…
$706,518
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Immobilienangaben in Zypern

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