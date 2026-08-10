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Stadthäuser in Germasogeia, Zypern

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26 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 156 m²
Wir bieten ein schönes, dreistöckiges Stadthaus in der wünschenswerten Nachbarschaft. Dieses…
$887,288
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Reihenhaus in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
Zu verkaufen ist ein charmantes Stadthaus in der hoch begehrten Mouttagiaka Tourist Area. Di…
$437,882
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Reihenhaus in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Diese moderne Wohnentwicklung bietet eine raffinierte Herangehensweise an modernes mediterra…
$894,736
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TekceTekce
Reihenhaus in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Diese moderne Wohnentwicklung bietet eine raffinierte Herangehensweise an modernes mediterra…
$894,736
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Reihenhaus in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Diese moderne Wohnentwicklung bietet eine raffinierte Herangehensweise an modernes mediterra…
$892,796
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Reihenhaus in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Diese moderne Wohnentwicklung bietet eine raffinierte Herangehensweise an modernes mediterra…
$918,281
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Reihenhaus in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Diese moderne Wohnentwicklung bietet eine raffinierte Herangehensweise an modernes mediterra…
$906,508
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Reihenhaus in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Diese moderne Wohnentwicklung bietet eine raffinierte Herangehensweise an modernes mediterra…
$916,291
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Reihenhaus in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Diese moderne Wohnentwicklung bietet eine raffinierte Herangehensweise an modernes mediterra…
$918,281
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Reihenhaus in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 107 m²
Nur 400 Meter von den Sandstränden und 5-Sterne-Hotels von Limassol entfernt, bietet dieses …
$758,710
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Reihenhaus in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Diese moderne Wohnentwicklung bietet eine raffinierte Herangehensweise an modernes mediterra…
$881,049
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Reihenhaus in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Diese moderne Wohnentwicklung bietet eine raffinierte Herangehensweise an modernes mediterra…
$882,963
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Reihenhaus in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 4
Fläche 308 m²
Luxuriöse Wohnanlage im Zentrum von Limassol, in einer prestigeträchtigen und ruhigen Gegend…
$2,90M
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Reihenhaus in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Diese moderne Wohnentwicklung bietet eine raffinierte Herangehensweise an modernes mediterra…
$881,049
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Reihenhaus in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Diese moderne Wohnentwicklung bietet eine raffinierte Herangehensweise an modernes mediterra…
$1,00M
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Reihenhaus in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Diese moderne Wohnentwicklung bietet eine raffinierte Herangehensweise an modernes mediterra…
$892,796
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Reihenhaus in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Diese moderne Wohnentwicklung bietet eine raffinierte Herangehensweise an modernes mediterra…
$998,522
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Reihenhaus in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 156 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen ist ein schönes Stadthaus des Sekundärmarktes im renommierten Bezirk Germasoya.…
$894,588
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Reihenhaus
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Diese moderne Wohnentwicklung bietet eine raffinierte Herangehensweise an modernes mediterra…
$904,544
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Reihenhaus in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 156 m²
Wir bieten ein schönes dreistöckiges Stadthaus in einer prestigeträchtigen Gegend. Dieses ge…
$901,247
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Reihenhaus in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Diese moderne Wohnentwicklung bietet eine raffinierte Herangehensweise an modernes mediterra…
$916,291
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Reihenhaus in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Diese moderne Wohnentwicklung bietet eine raffinierte Herangehensweise an modernes mediterra…
$904,544
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Reihenhaus in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Diese moderne Wohnentwicklung bietet eine raffinierte Herangehensweise an modernes mediterra…
$882,963
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Reihenhaus in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
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Fläche 152 m²
Diese moderne Wohnentwicklung bietet eine raffinierte Herangehensweise an modernes mediterra…
$906,508
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Reihenhaus 3 zimmer in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus 3 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 159 m²
Etagenzahl 3
Der neue Komplex von zehn Stadthäusern mit drei Schlafzimmern befindet sich in der Grünfläch…
$676,665
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Reihenhaus 3 zimmer in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus 3 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 159 m²
Etagenzahl 3
Der neue Komplex von zehn Stadthäusern mit drei Schlafzimmern befindet sich in der Grünfläch…
$706,518
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