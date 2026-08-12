Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Wohnimmobilien
  4. Stadthaus
  5. Schwimmbad

Stadthäuser mit Swimmingpool in Zypern

;
Paphos
15
Peyia
4
Limassol
5
Chloraka
3
Zeig mehr
Stadthaus Löschen
Alles löschen
4 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 3 zimmer in Limassol District, Zypern
Reihenhaus 3 zimmer
Limassol District, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 153 m²
Der Elitekomplex, bestehend aus sieben Stadthäusern der Deluxe-Klasse, befindet sich in char…
$711,493
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 3 zimmer in Kissonerga, Zypern
Reihenhaus 3 zimmer
Kissonerga, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 145 m²
Etagenzahl 2
Allows the investment permanent residence the location of the Amber Homes in   the kisserg…
$420,285
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 3 zimmer in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus 3 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 159 m²
Etagenzahl 3
Der neue Komplex von zehn Stadthäusern mit drei Schlafzimmern befindet sich in der Grünfläch…
$676,665
Eine Anfrage stellen
DD CO DEDD CO DE
Reihenhaus 3 zimmer in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus 3 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 159 m²
Etagenzahl 3
Der neue Komplex von zehn Stadthäusern mit drei Schlafzimmern befindet sich in der Grünfläch…
$706,518
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Zypern

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen