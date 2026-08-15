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Stadthäuser in Paphos, Zypern

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15 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Paphos, Zypern
Reihenhaus
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Dieses stilvolle 2-Zimmer-Stadthaus bietet eine außergewöhnliche Mischung aus Komfort, Komfo…
$347,016
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Reihenhaus in Paphos, Zypern
Reihenhaus
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen ist ein charmantes Stadthaus mit dem Recht auf Weiterverkauf von 84 m2, befinde…
$308,916
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Reihenhaus in Paphos, Zypern
Reihenhaus
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
Zu verkaufen ist ein charmantes Stadthaus in der begehrten Gegend von Universal, ideal für d…
$432,919
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It Is RealtyIt Is Realty
Reihenhaus in Paphos, Zypern
Reihenhaus
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Dieses stilvolle 2-Zimmer-Stadthaus bietet eine außergewöhnliche Mischung aus Komfort, Komfo…
$347,016
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Reihenhaus 3 zimmer in Paphos, Zypern
Reihenhaus 3 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
$215,147
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Reihenhaus in Paphos, Zypern
Reihenhaus
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Charmantes 2-Schlafzimmer, 1-Badezimmer-Stadthaus mit einer zusätzlichen Gäste-WC, befindet …
$395,835
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TekceTekce
Reihenhaus in Paphos, Zypern
Reihenhaus
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
Etagenzahl 2
Verkauf: modernes Stadthaus, im Bau, in der renommierten Gegend von Kato Paphos. Diese geräu…
$571,203
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Reihenhaus in Paphos, Zypern
Reihenhaus
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 125 m²
Etagenzahl 3
Dies ist ein Resort mit dem Komfort, Ruhe und Vergnügen eines anspruchsvollen Eigentümers, b…
$524,575
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Reihenhaus in Paphos, Zypern
Reihenhaus
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Etagenzahl 2
Es ist ein Resort, das mit dem Komfort, der Erholung und dem Vergnügen der anspruchsvollen E…
$371,865
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Reihenhaus 4 zimmer in Paphos, Zypern
Reihenhaus 4 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 1 500 m²
Villa No. 1280 in the complex, – This is an ultramodern elite villa with 3 bedrooms for sale…
$1,19M
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Reihenhaus 3 zimmer in Paphos, Zypern
Reihenhaus 3 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Elysia Park Angebot Wir bieten ein Angebot an, das nicht nur eine hervorragende Investiti…
$306,816
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Reihenhaus 4 zimmer in Paphos, Zypern
Reihenhaus 4 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 185 m²
The Blue Beach Residences project, located in the very center of the Kato Paphos tourist zon…
$536,232
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Reihenhaus 3 zimmer in Paphos, Zypern
Reihenhaus 3 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 123 m²
Residence Nr. 047, Block D, in der Anlage ist eine großartige 3-Zimmer-Maisonette zum Verkau…
$340,521
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Reihenhaus 3 zimmer in Paphos, Zypern
Reihenhaus 3 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Elysia Park Angebot Wir bieten ein Angebot an, das nicht nur eine hervorragende Investiti…
$319,683
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Reihenhaus in Paphos, Zypern
Reihenhaus
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Dieses gemütlich eingerichtete und modern eingerichtete Zwei-Zimmer-Stadthaus verfügt über e…
$362,516
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Immobilienangaben in Paphos, Zypern

mit Garten
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Luxuriös
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