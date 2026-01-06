Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Anarita
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus

Stadthäuser in Anarita, Zypern

2 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Timi, Zypern
Reihenhaus
Timi, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
Dieses 3-Zimmer-Stadthaus in Anarita bietet im Herzen der zypriotischen Landschaft eine perf…
$296,587
Reihenhaus in Anarita, Zypern
Reihenhaus
Anarita, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 132 m²
Etagenzahl 2
Verkauf: Dieses gemütliche Städtchenhaus in Anarita bietet einen komfortablen Wohnbereich vo…
$297,075
