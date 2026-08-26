Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Polis Chrysochous
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus

Stadthäuser in Polis Chrysochous, Zypern

;
Stadthaus Löschen
Alles löschen
4 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Polis Chrysochous, Zypern
Reihenhaus
Polis Chrysochous, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 109 m²
Dieses einsatzbereite 3-Zimmer-Stadthaus ist für funktionales und komfortables Wohnen konzip…
$303 393
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Polis Chrysochous, Zypern
Reihenhaus
Polis Chrysochous, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
Etagenzahl 2
Verkauf: Dieses moderne Stadthaus im Bau bietet komfortable Unterkunft in der renommierten G…
$352 059
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Polis Chrysochous, Zypern
Reihenhaus
Polis Chrysochous, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Etagenzahl 2
Verkauf: Stadthaus im Bau, bietet modernen Komfort in der prestigeträchtigen Gegend von Poli…
$402 021
Eine Anfrage stellen
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Reihenhaus 3 zimmer in Polis Chrysochous, Zypern
Reihenhaus 3 zimmer
Polis Chrysochous, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
clear Opisaniye Kompleks iz 7 zamechatel'nykh taunkhausov s obshchim basseynom, 2 spal'ny…
$198 690
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Polis Chrysochous, Zypern

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen