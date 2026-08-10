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Häuser in Famagusta, Zypern

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Agia Napa
109
Paralimni
233
Protaras
155
Deryneia
6
409 immobilienobjekte total found
Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Villa mit 4 Schlafzimmern Die Villa mit vier Schlafzimmern bietet ein geräumiges und sorgfäl…
$800,816
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Luxus Coastal Living in Pernera 3 Schlafzimmer Villa im begehrten Pernera Bereich von Prota…
$636,077
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Villa in Agia Napa, Zypern
Villa
Agia Napa, Zypern
Fläche 934 m²
Objektbeschreibung: Ein gemischt genutztes Projekt, das zeitgenössische Architektur, Funktio…
$372,257
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Villa in Kapparis, Zypern
Villa
Kapparis, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 2
Modernes Luxusleben in Kapparis Überblick 3 Schlafzimmer Villa in der ruhigen und lebendige…
$726,455
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 138 m²
Objektbeschreibung: Celestial Pernera Villas ist eine exklusive Wohnanlage im etablierten Kü…
$738,805
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Haus 4 Schlafzimmer in Agia Napa, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 195 m²
Das Projekt befindet sich nur wenige Minuten vom Nissi Beach im Herzen von Ayia Napa. Die En…
$855,895
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Haus 5 Schlafzimmer in Avgorou, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Avgorou, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 313 m²
Zwei freistehende Erdgeschosshäuser in ruhiger Lage im Bezirk Famagusta. Die Unterkunft befi…
$262,492
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Etagenzahl 2
Entdecken Sie diese gepflegte freistehende Villa zum Verkauf in der prestigeträchtigen Gegen…
$816,377
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Villa in Agia Napa, Zypern
Villa
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 4
Fläche 160 m²
Objektbeschreibung: Das Projekt umfasst 14 luxuriöse Villen mit vier und fünf Schlafzimmern,…
$699,980
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Haus 4 Schlafzimmer in Agia Napa, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Diese einzigartige Villa mit 4 Schlafzimmern am Strand bietet direkten, unverbauten Blick au…
$2,70M
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Haus 2 Schlafzimmer in Kapparis, Zypern
Haus 2 Schlafzimmer
Kapparis, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Eine exklusive Boutique-Entwicklung im Herzen des charmanten Kapparis-Gebiets. Dieses elegan…
$372,492
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Villa in Kapparis, Zypern
Villa
Kapparis, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 172 m²
Entdecken Sie eine atemberaubende neue Kollektion von luxuriösen freistehenden Villen im ruh…
$762,847
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Haus 3 Schlafzimmer in Agia Napa, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 254 m²
Luxuriöse Villa in der Nähe von Ayia Napa und Cape Greco, 150 Meter vom Meer entfernt. Maler…
$3,48M
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 138 m²
Objektbeschreibung: Celestial Pernera Villas ist eine exklusive Wohnanlage im etablierten Kü…
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Villa in Agia Napa, Zypern
Villa
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Luxusleben am Meer in Ayia Napa – Exklusive 4-Schlafzimmer-Villa mit Dachterrasse Retreat Er…
$3,38M
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Luxus Villa mit Meerblick im Herzen von Protaras Eine harmonische Mischung aus modernem Des…
$799,672
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Villa in Agia Napa, Zypern
Villa
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 345 m²
Ein einzigartiges Projekt, um drei ultra-luxuriöse Villen an einem Sandstrand auf der Nordse…
$3,77M
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 218 m²
Einfamilienhaus mit drei Schlafzimmern auf einem privaten Grundstück von 401 m2 in einer exk…
$748,380
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Villa in Agia Napa, Zypern
Villa
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Exklusive Villen zum Verkauf Diese 12 exklusiven Villen befinden sich auf einer privaten, k…
$7,08M
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Haus 4 Schlafzimmer in Agia Napa, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 145 m²
Ein Haus in einem Komplex in Agia Napa, Famagusta. Das Projekt besteht aus 7 luxuriösen unab…
$658,402
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Villa in Agia Napa, Zypern
Villa
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 439 m²
Villen mit 3 Schlafzimmern Diese Villa mit 3 Schlafzimmern renoviert Größe und Exklusivität,…
$4,19M
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Haus 3 Schlafzimmer in Kapparis, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Kapparis, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 196 m²
Die Villa liegt im Norden von Protaras, eingebettet zwischen den Stränden von Malama und Ayi…
$838,130
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 218 m²
Einfamilienhaus mit drei Schlafzimmern auf einem privaten Grundstück von 353 m2 in einer exk…
$741,524
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 380 m²
Diese Luxusvilla mit 5 Schlafzimmern befindet sich in einem einzigartigen Komplex mit einem …
$1,32M
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Haus 4 Schlafzimmer in Sotira, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Sotira, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 145 m²
Stockwerk 1
4-Schlafzimmer Villa – Elegante Familienretreat am Meer Innenräume Das offene Layout der Vil…
$669,006
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Villa in Agia Napa, Zypern
Villa
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 773 m²
For sale: 5-bedroom villa at Ionion Seafront Villas, Ayia Napa. This villa offers elegant…
$1,94M
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Haus 3 Schlafzimmer in Agia Napa, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 369 m²
The project is a unique, luxury seafront development of 4 five-bedroom villas, located in a …
$4,28M
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Haus 3 Schlafzimmer in Kapparis, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Kapparis, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 135 m²
Entdecken Sie dieses geräumige und schön gepflegte Einfamilienhaus im beliebten Küstengebiet…
$731,725
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Villa in Kapparis, Zypern
Villa
Kapparis, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 222 m²
Etagenzahl 2
Diese außergewöhnliche freistehende Villa in Kapparis mit Meerblick und direktem Zugang zum …
$2,35M
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Haus 5 Schlafzimmer in Sotira, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Sotira, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 264 m²
In der abgelegenen Lage am Meer von Ayia Thekla, nur einen Steinwurf vom Luxus Ayia Napa Mar…
$1,64M
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Eigenschaftstypen in Famagusta

villen
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