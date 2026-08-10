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Wohnimmobilien in Famagusta, Zypern

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Agia Napa
228
Paralimni
529
Protaras
244
Deryneia
54
935 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 87 m²
Willkommen in der exklusivsten Wohnentwicklung im Herzen der Stadt, wo Luxus trifft Eleganz …
$306,074
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Villa mit 4 Schlafzimmern Die Villa mit vier Schlafzimmern bietet ein geräumiges und sorgfäl…
$800,816
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sotira, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sotira, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Neues Projekt befindet sich in Sotira, Famagusta. Das Projekt besteht aus 13 Wohnungen mit e…
$290,416
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TekceTekce
Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Luxus Coastal Living in Pernera 3 Schlafzimmer Villa im begehrten Pernera Bereich von Prota…
$636,077
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Villa in Agia Napa, Zypern
Villa
Agia Napa, Zypern
Fläche 934 m²
Objektbeschreibung: Ein gemischt genutztes Projekt, das zeitgenössische Architektur, Funktio…
$372,257
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Nils Ott Real Estates
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Villa in Kapparis, Zypern
Villa
Kapparis, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 2
Modernes Luxusleben in Kapparis Überblick 3 Schlafzimmer Villa in der ruhigen und lebendige…
$726,455
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
Ihr Tor zum idyllischen Kapparis Lebensstil. Das Hotel liegt in einer ruhigen und begehrten …
$230,442
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Wohnung 3 zimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Paralimni, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Diese Luxusvillen befinden sich ideal im Herzen von Protaras - nur wenige Autominuten vom St…
$798,291
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 138 m²
Objektbeschreibung: Celestial Pernera Villas ist eine exklusive Wohnanlage im etablierten Kü…
$738,805
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Nils Ott Real Estates
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Kapparis, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Kapparis, Zypern
Schlafräume 1
Fläche 14 m²
High-End Apartment in Kapparis – Außergewöhnliches Küstenleben Diese elegante Wohnung in Kap…
$277,712
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Wohnung 4 zimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Paralimni, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Diese Luxusvillen befinden sich ideal im Herzen von Protaras - nur wenige Autominuten vom St…
$913,986
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Haus 4 Schlafzimmer in Agia Napa, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 195 m²
Das Projekt befindet sich nur wenige Minuten vom Nissi Beach im Herzen von Ayia Napa. Die En…
$855,895
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Wohnung 4 zimmer in Agia Napa, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Agia Napa, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 346 m²
Dieses Resort-Komplex ist ein Elite-Projekt von 41 Luxusvillen in einer seltenen und exklusi…
$2,75M
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Haus 5 Schlafzimmer in Avgorou, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Avgorou, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 313 m²
Zwei freistehende Erdgeschosshäuser in ruhiger Lage im Bezirk Famagusta. Die Unterkunft befi…
$262,492
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Etagenzahl 2
Entdecken Sie diese gepflegte freistehende Villa zum Verkauf in der prestigeträchtigen Gegen…
$816,377
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Sotira, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Sotira, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 113 m²
Objektbeschreibung: Flamingo Lake Residences: Eingebettet in das Dorf Sotira bietet dieses W…
$270,629
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Nils Ott Real Estates
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Villa in Agia Napa, Zypern
Villa
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 4
Fläche 160 m²
Objektbeschreibung: Das Projekt umfasst 14 luxuriöse Villen mit vier und fünf Schlafzimmern,…
$699,980
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Nils Ott Real Estates
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Haus 4 Schlafzimmer in Agia Napa, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Diese einzigartige Villa mit 4 Schlafzimmern am Strand bietet direkten, unverbauten Blick au…
$2,70M
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Haus 2 Schlafzimmer in Kapparis, Zypern
Haus 2 Schlafzimmer
Kapparis, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Eine exklusive Boutique-Entwicklung im Herzen des charmanten Kapparis-Gebiets. Dieses elegan…
$372,492
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Agia Napa, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 814 m²
Objektbeschreibung: Ein gemischt genutztes Projekt, das zeitgenössische Architektur, Funktio…
$336,858
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Villa in Kapparis, Zypern
Villa
Kapparis, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 172 m²
Entdecken Sie eine atemberaubende neue Kollektion von luxuriösen freistehenden Villen im ruh…
$762,847
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Wohnung 4 zimmer in Kapparis, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Kapparis, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 199 m²
Entdecken Sie einzigartige moderne Villen in Kapparis, einer malerischen Küstenstadt mit all…
$915,745
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Haus 3 Schlafzimmer in Agia Napa, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 254 m²
Luxuriöse Villa in der Nähe von Ayia Napa und Cape Greco, 150 Meter vom Meer entfernt. Maler…
$3,48M
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 138 m²
Objektbeschreibung: Celestial Pernera Villas ist eine exklusive Wohnanlage im etablierten Kü…
$738,805
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Villa in Agia Napa, Zypern
Villa
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Luxusleben am Meer in Ayia Napa – Exklusive 4-Schlafzimmer-Villa mit Dachterrasse Retreat Er…
$3,38M
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Penthouse in Agia Napa, Zypern
Penthouse
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 1 136 m²
Stockwerk 25
Ein außergewöhnliches Penthouse mit 5 Schlafzimmern, das einen denkmalgeschützten Turm am Me…
$10,27M
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Luxus Villa mit Meerblick im Herzen von Protaras Eine harmonische Mischung aus modernem Des…
$799,672
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 73 m²
Diese einladende 2-Schlafzimmer, 1-Badezimmer-Wohnung erstreckt sich auf 68 qm im ersten Sto…
$210,352
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Wohnung 3 zimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Paralimni, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 171 m²
Dieser einzigartige Komplex von Villen befindet sich in der malerischen Gegend von Protaras,…
$970,830
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Villa in Agia Napa, Zypern
Villa
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 345 m²
Ein einzigartiges Projekt, um drei ultra-luxuriöse Villen an einem Sandstrand auf der Nordse…
$3,77M
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