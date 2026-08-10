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Häuser am Meer in Famagusta, Zypern

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Haus 3 Schlafzimmer in Kapparis, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Kapparis, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 135 m²
Entdecken Sie dieses geräumige und schön gepflegte Einfamilienhaus im beliebten Küstengebiet…
$731,725
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Haus 3 Schlafzimmer in Kapparis, Zypern
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Eigenschaftstypen in Famagusta

villen
cottages

Immobilienangaben in Famagusta, Zypern

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Schwimmbad
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Luxuriös
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