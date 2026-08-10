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Bungalows in Famagusta, Zypern

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2 immobilienobjekte total found
Bungalow in Frenaros, Zypern
Bungalow
Frenaros, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Zum Verkauf durch Projekt: Dieser moderne Bungalow bietet 85 m2 durchdachten Innenraum. Das …
$286,392
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Bungalow in Frenaros, Zypern
Bungalow
Frenaros, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Zu verkaufen ist ein moderner Bungalow im ruhigen Dorf Frenaros. Diese Unterkunft bietet 101…
$335,986
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Immobilienangaben in Famagusta, Zypern

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