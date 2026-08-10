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Villen in Famagusta, Zypern

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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Villa mit 4 Schlafzimmern Die Villa mit vier Schlafzimmern bietet ein geräumiges und sorgfäl…
$800,816
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Luxus Coastal Living in Pernera 3 Schlafzimmer Villa im begehrten Pernera Bereich von Prota…
$636,077
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Villa in Agia Napa, Zypern
Villa
Agia Napa, Zypern
Fläche 934 m²
Objektbeschreibung: Ein gemischt genutztes Projekt, das zeitgenössische Architektur, Funktio…
$372,257
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Villa in Kapparis, Zypern
Villa
Kapparis, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 2
Modernes Luxusleben in Kapparis Überblick 3 Schlafzimmer Villa in der ruhigen und lebendige…
$726,455
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 138 m²
Objektbeschreibung: Celestial Pernera Villas ist eine exklusive Wohnanlage im etablierten Kü…
$738,805
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Etagenzahl 2
Entdecken Sie diese gepflegte freistehende Villa zum Verkauf in der prestigeträchtigen Gegen…
$816,377
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Villa in Agia Napa, Zypern
Villa
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 4
Fläche 160 m²
Objektbeschreibung: Das Projekt umfasst 14 luxuriöse Villen mit vier und fünf Schlafzimmern,…
$699,980
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Villa in Kapparis, Zypern
Villa
Kapparis, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 172 m²
Entdecken Sie eine atemberaubende neue Kollektion von luxuriösen freistehenden Villen im ruh…
$762,847
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 138 m²
Objektbeschreibung: Celestial Pernera Villas ist eine exklusive Wohnanlage im etablierten Kü…
$738,805
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Villa in Agia Napa, Zypern
Villa
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Luxusleben am Meer in Ayia Napa – Exklusive 4-Schlafzimmer-Villa mit Dachterrasse Retreat Er…
$3,38M
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Luxus Villa mit Meerblick im Herzen von Protaras Eine harmonische Mischung aus modernem Des…
$799,672
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Villa in Agia Napa, Zypern
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Agia Napa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 345 m²
Ein einzigartiges Projekt, um drei ultra-luxuriöse Villen an einem Sandstrand auf der Nordse…
$3,77M
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 218 m²
Einfamilienhaus mit drei Schlafzimmern auf einem privaten Grundstück von 401 m2 in einer exk…
$748,380
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Villa in Agia Napa, Zypern
Villa
Agia Napa, Zypern
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Anzahl der Badezimmer 5
Exklusive Villen zum Verkauf Diese 12 exklusiven Villen befinden sich auf einer privaten, k…
$7,08M
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Villa in Agia Napa, Zypern
Villa
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 439 m²
Villen mit 3 Schlafzimmern Diese Villa mit 3 Schlafzimmern renoviert Größe und Exklusivität,…
$4,19M
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 218 m²
Einfamilienhaus mit drei Schlafzimmern auf einem privaten Grundstück von 353 m2 in einer exk…
$741,524
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 380 m²
Diese Luxusvilla mit 5 Schlafzimmern befindet sich in einem einzigartigen Komplex mit einem …
$1,32M
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Villa in Agia Napa, Zypern
Villa
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 773 m²
For sale: 5-bedroom villa at Ionion Seafront Villas, Ayia Napa. This villa offers elegant…
$1,94M
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Villa in Kapparis, Zypern
Villa
Kapparis, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 222 m²
Etagenzahl 2
Diese außergewöhnliche freistehende Villa in Kapparis mit Meerblick und direktem Zugang zum …
$2,35M
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Villa in Agia Napa, Zypern
Villa
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Exklusive Villen zum Verkauf Diese 12 exklusiven Villen befinden sich auf einer privaten, k…
$5,92M
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Villa in Agia Napa, Zypern
Villa
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 152 m²
Diese Villa ist mehr als nur eine Immobilie – sie bietet einen außergewöhnlichen Lebensstil,…
$566,292
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Villa in Agia Napa, Zypern
Villa
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 512 m²
Dieses exklusive Projekt umfasst luxuriöse Residenzen, wesentliche Servicesysteme für erstkl…
$5,95M
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 4
Fläche 191 m²
IMPERIAL JADE VILLAS — Luxurious Four-Bedroom Villas by the Sea in Protaras IMPERIAL JADE…
$754,318
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 131 m²
Etagenzahl 2
Diese luxuriöse Villa mit fünf Schlafzimmern in Protaras verbindet moderne Eleganz mit dem C…
$938,889
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Villa in Frenaros, Zypern
Villa
Frenaros, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 142 m²
Objektbeschreibung: Countryside II ist ein exklusives Bauprojekt mit sieben modernen Villen …
$342,568
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Villa in Kapparis, Zypern
Villa
Kapparis, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 132 m²
Etagenzahl 2
Dieser neue Komplex von Villen befindet sich im Küstenort von Kapparis, einer der abgelegens…
$620,365
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Ein herrlicher neuer Komplex von einzelnen Villen in einer renommierten Lage, nur wenige Geh…
$880,824
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 142 m²
Etagenzahl 3
Diese moderne Villa befindet sich in einer privilegierten Küstenlage im Herzen von Protaras.…
$790,911
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 4
Fläche 168 m²
Objektbeschreibung: Aurora Villas ist ein exklusives Wohnprojekt mit vier luxuriösen Villen …
$742,230
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Villa in Deryneia, Zypern
Villa
Deryneia, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 162 m²
Dies ist ein exklusives Villa-Projekt in der ruhigen und ruhigen Gegend von Deryneia. Eingeb…
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