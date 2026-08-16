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Villen in Gespanschaft Zadar, Kroatien

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Grad Zadar
39
Zadar
36
Grad Nin
9
Baag
5
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98 immobilienobjekte total found
Villa in Opcina Vir, Kroatien
Villa
Opcina Vir, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 149 m²
Brandneue moderne Villa mit Schwimmbad, 50 Meter vom Meer entfernt!Eine luxuriöse, zeitgenös…
$903,484
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Villa in Nin, Kroatien
Villa
Nin, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 180 m²
Villa in der 1. Meereslinie in der Gegend von Zadar! Absolut fesselndes Angebot! Dieses char…
$1,03M
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Villa in Opcina Sukosan, Kroatien
Villa
Opcina Sukosan, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 276 m²
Im bezaubernden Küstenparadies Sukošan ziert eine stattliche Villa eine unvergleichliche Lag…
Preis auf Anfrage
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa in Grad Zadar, Kroatien
Villa
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 237 m²
Diese luxuriöse High-Tech-Villa befindet sich in Dalmatien, in Privlaka, in erster Reihe zum…
$4,04M
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Villa in Opcina Vir, Kroatien
Villa
Opcina Vir, Kroatien
Schlafräume 11
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 505 m²
Moderne neue Villa mit 4 Luxusapartments, 20 Meter vom Meer entfernt, nur auf der Insel Vir!…
$2,63M
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Villa in Opcina Privlaka, Kroatien
Villa
Opcina Privlaka, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 189 m²
Luxuriöse neue Reihenvilla in Privlaka, 100 m vom Meer entfernt, mit Whirlpool auf dem Dach,…
$796,152
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Grad Zadar, Kroatien
Villa
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 235 m²
Neuer Komplex aus 12 Luxusvillen an einem natürlichen Hang, der einen wunderbaren freien Bli…
$1,43M
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Villa in Grad Zadar, Kroatien
Villa
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Luxusvilla mit atemberaubendem Meerblick in der Gegend von Zadar, nur 150 Meter vom Meer ent…
$1,37M
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Villa in Opcina Posedarje, Kroatien
Villa
Opcina Posedarje, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 210 m²
Neu gebaute Luxusvilla am Meer in Dalmatien – Erste Reihe zum Meer mit Pool, Panoramablick u…
$1,72M
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Villa in Gespanschaft Zadar, Kroatien
Villa
Gespanschaft Zadar, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 324 m²
Entdecken Sie eine bezaubernde modulare Villa zum Verkauf auf der Insel Pag mit bezauberndem…
$1,66M
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Villa in Mrljane, Kroatien
Villa
Mrljane, Kroatien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 500 m²
Diese luxuriöse Villa mit Pool und Meerblick liegt in einer ruhigen Lage nur 200 Meter vom M…
$1,66M
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Villa in Opcina Privlaka, Kroatien
Villa
Opcina Privlaka, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Diese exklusive Luxusvilla befindet sich in der Gegend von Privlaka in der Nähe von Zadar, n…
$865,331
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Villa in Grad Zadar, Kroatien
Villa
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 330 m²
Fantastische moderne Familienvilla im Bau in der Gegend von Zadar mit entferntem Meerblick. …
$1,49M
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Villa in Grad Zadar, Kroatien
Villa
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 290 m²
Zum Verkauf steht eine neue moderne Villa in der Nähe von Zadar mit Meerblick, nur 200 Meter…
$1,27M
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Villa in Petrcane, Kroatien
Villa
Petrcane, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 392 m²
Neue Villa mit einem Schwimmbad in dem berühmten touristischen Ort Petrčane in der Nähe von …
$1,05M
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Villa in Grad Zadar, Kroatien
Villa
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Ein Komplex von 8 modernen Luxusvillen auf einem Hügel mit Panoramablick auf das Meer in Suk…
Preis auf Anfrage
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Villa in Opcina Privlaka, Kroatien
Villa
Opcina Privlaka, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 219 m²
Luxuriöse Reihenvilla in Privlaka mit Whirlpool auf dem Dach wird zum Verkauf angeboten! St…
$751,047
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Villa in Grad Zadar, Kroatien
Villa
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 350 m²
Eine wunderschöne, hochmoderne Luxusvilla in erster Meereslinie, nur wenige Schritte vom kri…
$3,40M
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Villa in Opcina Vir, Kroatien
Villa
Opcina Vir, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 300 m²
Diese luxuriöse, moderne Villa mit einem beheizten Swimmingpool erstreckt sich über zwei Ebe…
$970,959
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Villa in Grad Zadar, Kroatien
Villa
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 212 m²
Top Angebot! Neue moderne Villa mit Swimmingpool im Bau zum Verkauf in Zaton unweit von Zada…
$1,37M
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Villa in Opcina Preko, Kroatien
Villa
Opcina Preko, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 225 m²
Luxusvilla 200 m vom Meer entfernt in Preko, Insel Ugljan, im Komplex mehrerer moderner Vill…
$2,29M
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Villa in Opcina Razanac, Kroatien
Villa
Opcina Razanac, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 161 m²
Luxuriöse Villa zu verkaufen, nur 270 Meter vom Adriatischen Meer und wunderschönen Stränden…
$686,190
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Villa in Opcina Privlaka, Kroatien
Villa
Opcina Privlaka, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 202 m²
Rabatt! Alter Preis war 990.000 EUR, neuer Preis ist 870.000 EUR!Neu gebaute moderne Designv…
$994,976
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Villa in Grad Zadar, Kroatien
Villa
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 169 m²
Diese schöne Ferienvilla befindet sich in einem ruhigen Ort, nur 4 km vom Touristenort Sukos…
$865,331
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Villa in Opcina Razanac, Kroatien
Villa
Opcina Razanac, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Eine der vier neuen Villen im modernen Design in der Gegend von Razanac in der Nähe von Zada…
$1,54M
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Villa in Opcina Privlaka, Kroatien
Villa
Opcina Privlaka, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 252 m²
In der Gegend von Privlaka, nur 20 km von Zadar entfernt, wird eine moderne Villa mit Pool g…
$1,90M
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Villa in Murvica, Kroatien
Villa
Murvica, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Luxusvilla mit privatem Pool zu verkaufen in Murvica bei Zadar – 150 qm voll möbliertes Zuha…
$606,135
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Villa in Grad Zadar, Kroatien
Villa
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 176 m²
Erstaunliche Villa eines Festungstyps mit mit einem Gatter geversehenem Garten und Swimmingp…
$1,13M
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Villa in Grad Zadar, Kroatien
Villa
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Wunderschöne Villa mit Pool, nur 2,4 km vom Strand Kolovare entfernt in der Gegend von Zadar…
$605,732
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Villa in Grad Zadar, Kroatien
Villa
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 277 m²
Zum Verkauf steht eine der attraktivsten Villen in der Region Zadar, die sich in einer ruhig…
$2,23M
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Immobilienangaben in Gespanschaft Zadar, Kroatien

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