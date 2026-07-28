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Villen mit Swimmingpool in Gespanschaft Zadar, Kroatien

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Grad Zadar
39
Zadar
36
Grad Nin
9
Baag
5
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1 immobilienobjekt total found
Villa in Opcina Starigrad, Kroatien
Villa
Opcina Starigrad, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 315 m²
Etagenzahl 3
Willkommen in einer unvergleichlichen Mischung aus Luxus, Natur und modernem Wohnen im Herze…
$2,77M
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Immobilienangaben in Gespanschaft Zadar, Kroatien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
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