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Gewerbeimmobilien in Qark Vlora, Albanien

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Saranda
8
Orikum
8
Vlora
87
Himare
3
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108 immobilienobjekte total found
Ostria Hotel in Gjashte, Albanien
Ostria Hotel
Gjashte, Albanien
Fläche 404 m²
Etagenzahl 3
Ostria Hotel was established as a family-owned business. It consists of 8 hotel rooms, furni…
$1,10M
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Hotel 666 m² in Saranda, Albanien
Hotel 666 m²
Saranda, Albanien
Fläche 666 m²
Etagenzahl 4
Ein Hotel zum Verkauf in einer der begehrtesten Lagen Sarandas, am Strand und im Herzen der …
$3,45M
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Gewerbeimmobilie zum Verkauf in Vlora, Albanien in Bashkia Vlore, Albanien
Gewerbeimmobilie zum Verkauf in Vlora, Albanien
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 79 m²
Etagenzahl 2
Geschäftseinheit zum Verkauf in Vlora, Südalbanien. Suchen Sie nach der idealen Gelegenheit,…
$150,248
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Albania Property Group
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TekceTekce
Hotel 450 m² in Gjashte, Albanien
Hotel 450 m²
Gjashte, Albanien
Fläche 450 m²
Stockwerk 2/3
Skanderbeg Street, nur 80 Meter wie die Krähe vom Meer fliegtFläche: 450m2Veranda-Bereich: 5…
$1,77M
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NEXT REAL ESTATE
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Gewerbefläche 81 m² in Bashkia Vlore, Albanien
Gewerbefläche 81 m²
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 81 m²
- Lage: In der Nähe des Hafens, einer der häufigsten und entwickelten Gebiete der Stadt Vlor…
$327,971
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NEXT REAL ESTATE
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Hotel 300 m² in Bashkia Vlore, Albanien
Hotel 300 m²
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 7
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 300 m²
Stockwerk 2/8
Shesim Hotel on the Lungomare, Vlora. In one of the most elite and tourist areas of the cit…
$1,75M
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Investment Realty Group
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🔑🏨 3-STORY HOTEL FOR SALE IN CENTRAL, VLORA in Bashkia Vlore, Albanien
🔑🏨 3-STORY HOTEL FOR SALE IN CENTRAL, VLORA
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 800 m²
Etagenzahl 3
🔑🏨 3-STORY HOTEL FÜR SALE IN ZENTRAL, VLORA💰 VERKAUFZEICHNIS: 2.500.000 EURO📌 VERFAHREN:🏨 3-…
$2,88M
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DES Real Estate
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Miethaus 647 m² in Bashkia Vlore, Albanien
Miethaus 647 m²
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 647 m²
Etagenzahl 4
📍 Elite Lage, neben Hotel Monte MareIn einem der begehrtesten touristischen Gebiete der alba…
$816,071
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NEXT REAL ESTATE
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Lager 70 m² in Bashkia Vlore, Albanien
Lager 70 m²
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 70 m²
Garage 70 m2 zu vermieten, in der Nähe von Conad auf dem Ismail Qemali Boulevard, in einer z…
$88,643
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🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE IN THE FORMER FISH FACTORY, VLORA in Bashkia Vlore, Albanien
🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE IN THE FORMER FISH FACTORY, VLORA
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE IN THE FORMER FISH FACTORY, VLORA 🏷 Sale price: 2500 Euro…
$87,816
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DES Real Estate
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Büro 43 m² in Bashkia Vlore, Albanien
Büro 43 m²
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 43 m²
Ein außergewöhnliches Gewerbeimmobilien ist jetzt zum Verkauf im Herzen von Vlora City, Präs…
$55,786
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Geschäft zum Verkauf im Hauptboulevard Vlora, Albanien in Bashkia Vlore, Albanien
Geschäft zum Verkauf im Hauptboulevard Vlora, Albanien
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 43 m²
Etagenzahl 2
Gewerbeeinheit in Vlora, Albanien, zu verkaufen. Ideal für Unternehmer und Investoren, die e…
$132,508
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Albania Property Group
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Gewerbefläche 124 m² in Bashkia Vlore, Albanien
Gewerbefläche 124 m²
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 124 m²
Etagenzahl 1
🏢 BUSINESS PREMISE FÜR SALE NEAR VLORA MUNICIPALITY.💰 Preis: 1300 €/m2📐 Gesamtfläche: 124 m2…
$1,505
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DES Real Estate
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Gewerbefläche 380 m² in Bashkia Vlore, Albanien
Gewerbefläche 380 m²
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 380 m²
Zum Verkauf: Prime Commercial Raum am Meer Diese 380 m2 große Immobilie befindet sich im Erd…
$447,583
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Gewerbefläche 108 m² in Bashkia Vlore, Albanien
Gewerbefläche 108 m²
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 108 m²
Das Anwesen besteht aus einer 57m2 Wohnung, einer 51m2 großen Geschäftseinheit und 51m2 Grun…
$115,886
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NEXT REAL ESTATE
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Hotel in Saranda, Albanien
Hotel
Saranda, Albanien
Etagenzahl 4
Es ist ein passender Familienblick. IDieses gut gepflegte Hotel, gebaut im Jahr 2013, befind…
$2,56M
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🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE NEAR ÇOLE MARKET, VLORA in Bashkia Vlore, Albanien
🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE NEAR ÇOLE MARKET, VLORA
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Etagenzahl 1
🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE NEAR ÇOLE MARKET, VLORA 🏷 Price: 80,000 Euro/Total ✔ L…
$93,734
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DES Real Estate
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Gewerbefläche 224 m² in Bashkia Vlore, Albanien
Gewerbefläche 224 m²
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 224 m²
Geschäftsräume zum Verkauf in einem der am häufigsten besuchten und gesuchten Gebiete der St…
$371,777
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NEXT REAL ESTATE
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Restaurant, Café 188 m² in Bashkia Vlore, Albanien
Restaurant, Café 188 m²
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 188 m²
Vlora Marina, ein bemerkenswertes Reiseziel in Albanien, bietet eine exklusive Möglichkeit, …
$1,61M
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Hotel 397 m² in Orikum, Albanien
Hotel 397 m²
Orikum, Albanien
Fläche 397 m²
Das Hotel ist zum Verkauf in einer perfekten Gegend mit einem fantastischen Blick auf das Me…
$424,585
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Hotel 888 m² in Bashkia Vlore, Albanien
Hotel 888 m²
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 888 m²
For sale: A 6-story building, each floor offering 148 m² of versatile space, ideally located…
$1,42M
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Gewerbefläche 97 m² in Bashkia Vlore, Albanien
Gewerbefläche 97 m²
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 97 m²
This charming commercial space of 97 m² is located in a prime position along the picturesque…
$345,943
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Gewerbefläche 50 m² in Bashkia Vlore, Albanien
Gewerbefläche 50 m²
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE IN THE “28 NËNTORI” NEIGHBORHOOD, VLORA. 📍 Near Elezi Pastr…
$68,844
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POTAM – ELITE HOTEL FOR SALE, READY FOR BUSINESS in Himare, Albanien
POTAM – ELITE HOTEL FOR SALE, READY FOR BUSINESS
Himare, Albanien
Fläche 1 200 m²
Etagenzahl 5
Neu gebautes Shesim Hotel, komplett eingerichtet und betriebsbereit. 📍 Standort Potam, Hima…
$7,09M
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Century 21 Oksford
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☕ BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE (BAR-LOCAL) NEAR MOBILERI ALIKO, VLORA in Bashkia Vlore, Albanien
☕ BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE (BAR-LOCAL) NEAR MOBILERI ALIKO, VLORA
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 28 m²
☕ BUSINESS-UMWELT FÜR SALE (BAR-LOCAL) NEAR MOBILERI ALIKO, VLORA💰 PREIS 150.000 EURO / INSG…
$173,138
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DES Real Estate
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Gewerbeimmobilie in Vlora, Albanien, zu verkaufen in Babice e Madhe, Albanien
Gewerbeimmobilie in Vlora, Albanien, zu verkaufen
Babice e Madhe, Albanien
Fläche 532 m²
Etagenzahl 1
Gewerbeimmobilie in Vlora, Albanien, zu verkaufen. Ob Sie ein neues Unternehmen gründen oder…
$403,141
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Albania Property Group
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Gewerbefläche 64 m² in Bashkia Vlore, Albanien
Gewerbefläche 64 m²
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 64 m²
✅ Verkaufspreis: 3500 Euro/m2✅ Standort: Lungomare, Vlore✅ Fläche: 64m2Die Immobilie befinde…
$269,150
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NEXT REAL ESTATE
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Gewerbefläche 140 m² in Bashkia Vlore, Albanien
Gewerbefläche 140 m²
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 140 m²
Frontline Geschäftsräume zum Verkauf in Plazhini i Vjetër, Vlora, eine ausgezeichnete Gelege…
$328,945
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🏢 BUSINESS PREMISES FOR SALE NEAR AMBULANCE, VLORA. in Bashkia Vlore, Albanien
🏢 BUSINESS PREMISES FOR SALE NEAR AMBULANCE, VLORA.
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 65 m²
🏢 BUSINESS PREMISE FÜR SALE NEAR AMBULANCE, VLORA.💰 PREIS: 270.000 Euro / Insgesamt (verhand…
$314,052
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DES Real Estate
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Gewerbefläche 126 m² in Bashkia Vlore, Albanien
Gewerbefläche 126 m²
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 126 m²
Shop zum Verkauf in Poseidon Residenz, Lungomare, Vlorë. Dies ist eine ausgezeichnete Invest…
$791,267
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Eigenschaftstypen in Qark Vlora

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