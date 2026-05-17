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Restaurants und Cafes in Qark Vlora, Albanien

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Vlora
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8 immobilienobjekte total found
Luxusrestaurant zum Verkauf in Vlore, Albanien in Bashkia Vlore, Albanien
Luxusrestaurant zum Verkauf in Vlore, Albanien
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 588 m²
Restaurant in Vlora, Albanische Riviera, zu verkaufen. „Verpassen Sie nicht diese seltene Ge…
$1,75M
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Restaurant, Café 151 m² in Bashkia Vlore, Albanien
Restaurant, Café 151 m²
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 151 m²
Cafe Bar befindet sich im Herzen von Vlora, auf der Stadt Boulevard. Die Bar ist beliebt bei…
$261,827
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Restaurant, Café 480 m² in Gjashte, Albanien
Restaurant, Café 480 m²
Gjashte, Albanien
Fläche 480 m²
$1,66M
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Restaurant, Café 188 m² in Bashkia Vlore, Albanien
Restaurant, Café 188 m²
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 188 m²
Vlora Marina, ein bemerkenswertes Reiseziel in Albanien, bietet eine exklusive Möglichkeit, …
$1,61M
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Restaurant, Café 130 m² in Bashkia Vlore, Albanien
Restaurant, Café 130 m²
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 130 m²
Handelseinheit 130 m2 im Erdgeschoss eines neu abgeschlossenen Gebäudes auf der Transbalkani…
$457,608
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Restaurant, Café 182 m² in Bashkia Vlore, Albanien
Restaurant, Café 182 m²
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 182 m²
Zum Verkauf! Restaurant auf Lungomare! Das Restaurant befindet sich an der ersten Küste in d…
$1,72M
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Restaurant, Café 240 m² in Bashkia Vlore, Albanien
Restaurant, Café 240 m²
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 240 m²
OPPORTUNITY! Serviceeinheit zum Verkauf befindet sich in einem der am meisten gewünschten Be…
$495,349
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Restaurant, Café 71 m² in Bashkia Vlore, Albanien
Restaurant, Café 71 m²
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 71 m²
Bar für SALE PORT Skele! Der Bar-Standort in der Nähe des Haupthafens in Vlera ist voll mit …
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