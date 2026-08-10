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Büros in Qark Vlora, Albanien

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Vlora
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6 immobilienobjekte total found
Büro 43 m² in Bashkia Vlore, Albanien
Büro 43 m²
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 43 m²
Ein außergewöhnliches Gewerbeimmobilien ist jetzt zum Verkauf im Herzen von Vlora City, Präs…
$55,786
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🏢 BUSINESS PREMISES FOR SALE NEAR AMBULANCE, VLORA. in Bashkia Vlore, Albanien
🏢 BUSINESS PREMISES FOR SALE NEAR AMBULANCE, VLORA.
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 65 m²
🏢 BUSINESS PREMISE FÜR SALE NEAR AMBULANCE, VLORA.💰 PREIS: 270.000 Euro / Insgesamt (verhand…
$314,052
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🔑🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE IN TRANSBALCANICA, VLORA 📍 Near Aza Electronics in Bashkia Vlore, Albanien
🔑🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE IN TRANSBALCANICA, VLORA 📍 Near Aza Electronics
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 23 m²
🔑🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE IN TRANSBALCANICA, VLORA 📍 Near Aza Electronics 🏷 Sale …
$78,376
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Büro 92 m² in Bashkia Vlore, Albanien
Büro 92 m²
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 92 m²
Diese Service-Einheit zum Verkauf in der Court Distrib von Vlora Pressents eine Prime Locati…
$172,971
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Büro 120 m² in Bashkia Vlore, Albanien
Büro 120 m²
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 120 m²
Shop for sale in Transballkanike street. The shop is located on the second floor of a brand…
$207,566
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Büro 141 m² in Ksamil, Albanien
Büro 141 m²
Ksamil, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 141 m²
Stockwerk 4/9
Wir bieten das Büro zum Verkauf im Herzen des Blocks in einem neuen Aufzugsgebäude an, es is…
$800,682
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Eigenschaftstypen in Qark Vlora

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