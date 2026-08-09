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Villen in Bashkia Vlore, Albanien

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Orikum
4
Qender Vlore
3
36 immobilienobjekte total found
Villa 7 zimmer in Kanine, Albanien
Villa 7 zimmer
Kanine, Albanien
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Etagenzahl 2
Villa mit privatem Garten in Kanina, Vlora, Albanische Riviera zu verkaufen. Nur wenige Minu…
$345,941
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Villa in Orikum, Albanien
Villa
Orikum, Albanien
Fläche 337 m²
Etagenzahl 2
🏡 2-STOREY BUILD FÜR SALE IN ORIKUM, VLORA💰 PREIS: 400.000 EURO📐 Details zum Objekt:• Gesamt…
$465,472
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DES Real Estate
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Villa in Bashkia Vlore, Albanien
Villa
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 2 000 m²
Eine elegante Villa wird zum Verkauf und zur Miete angeboten, befindet sich auf einem 2000m2…
$1,42M
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Kanine, Albanien
Villa
Kanine, Albanien
Fläche 210 m²
Etagenzahl 2
✅ Preis: 180.000 Euro✅ Lage: Hinter dem Schloss Kanine, Vlore✅ Baufläche: 210m2✅ Grundstücks…
$211,398
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Villa 5 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Villa 5 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 407 m²
Die Villa befindet sich in einem der begehrtesten Gebiete der albanischen Küste. Diese moder…
$1,10M
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Villa in Bashkia Vlore, Albanien
Villa
Bashkia Vlore, Albanien
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$301,982
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Villa 6 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Villa 6 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 6
Fläche 146 m²
Etagenzahl 2
🔑🌊 2-STORY VILLA FOR SALE – ON THE PLANE / COLD WATER, VLORA. 🌅 PANORAMIC FRONTAL VIEW FR…
$559,856
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Villa in Kanine, Albanien
Villa
Kanine, Albanien
$325,211
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International real estate agency Habita
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Villa 5 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Villa 5 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 407 m²
Die Villa befindet sich in einem der begehrtesten Gebiete der albanischen Küste. Diese moder…
$1,10M
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Villa in Orikum, Albanien
Villa
Orikum, Albanien
Fläche 235 m²
🏘 2-STOREY BUILD FÜR SALE IN ORIKUM, VLORA 🌊💰 Preis: 235.000 Euro / insgesamt📐 Details zum O…
$273,123
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Villa 4 zimmer in Radhime, Albanien
Villa 4 zimmer
Radhime, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 266 m²
Etagenzahl 3
Luxuriöse Villa im Bau in Radhimë, Vlorë, zu verkaufen. Privater Pool, private Veranda, nur …
$694,001
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Villa in Bashkia Vlore, Albanien
Villa
Bashkia Vlore, Albanien
Erleben Sie das Beste von Vlorë in dieser schönen neuen Villa, perfekt im Herzen der Stadt g…
$265,976
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Villa in Bashkia Vlore, Albanien
Villa
Bashkia Vlore, Albanien
$1,394
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Villa in Bashkia Vlore, Albanien
Villa
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 364 m²
Etagenzahl 3
🏡 3-STORY RESIDENTIAL BUILDING WITH UNITS FOR SALE IN THE AIRPORT FIELD, VLORA 💶 PRICE: €…
$520,713
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Villa 4 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Villa 4 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 269 m²
Die Villa befindet sich in einem der begehrtesten Gebiete der albanischen Küste. Diese moder…
$636,662
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Villa in Bashkia Vlore, Albanien
Villa
Bashkia Vlore, Albanien
Erleben Sie den Inbegriff des Luxuslebens in Vlora, Albanien, in dieser atemberaubenden drei…
$2,904
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Villa in Bashkia Vlore, Albanien
Villa
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 209 m²
🏡 2-STORY BUILD FÜR SALE IN UJI I TOHTA, VLORA📍 (Arbeitslager früher)💰 PREIS: 230.000 EURO📐 …
$269,561
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Villa 6 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Villa 6 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 268 m²
Etagenzahl 2
🆕🏘 2-STOREY VILLA FOR SALE IN FUSHA E DRUVE, VLORA. 💶 Price: 250,000 EURO/TOTAL 📍 Loca…
$293,040
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Villa 4 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Villa 4 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 269 m²
Die Villa befindet sich in einem der begehrtesten Gebiete der albanischen Küste. Diese moder…
$636,662
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Villa 5 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Villa 5 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 407 m²
Die Villa befindet sich in einem der begehrtesten Gebiete der albanischen Küste. Diese moder…
$1,10M
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Villa 6 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Villa 6 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Etagenzahl 2
🆕🏘 2-STOREY VILLA FÜR SALE IN FUSHA E DRUVE, VLORA.💶 Preis: 170.000 Euro/Gesamt📍 Lage: Sokra…
$198,007
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Villa 4 zimmer in Radhime, Albanien
Villa 4 zimmer
Radhime, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 229 m²
Etagenzahl 3
Neue Luxusvilla in Radhimë, Vlora, Albanien – Privater Pool und nur wenige Schritte vom Meer…
$678,250
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Villa 5 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Villa 5 zimmer
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Anzahl der Badezimmer 4
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Die Villa befindet sich in einem der begehrtesten Gebiete der albanischen Küste. Diese moder…
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Villa 6 zimmer in Novosele, Albanien
Villa 6 zimmer
Novosele, Albanien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Etagenzahl 2
🆕🏘 2-STOREY VILLA FÜR SALE IN NOVOSELË, VLORË.💶 Preis: 185.000 Euro/Gesamt📍 Standort: Novose…
$216,539
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Villa 5 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
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Villa 4 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 269 m²
Die Villa befindet sich in einem der begehrtesten Gebiete der albanischen Küste. Diese moder…
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Villa 4 zimmer
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Die Villa befindet sich in einem der begehrtesten Gebiete der albanischen Küste. Diese moder…
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Villa 6 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 276 m²
Etagenzahl 2
Luxury Private House With Two Floors For Sale In Vlore City, Albanian Riviera. Perfectly loc…
Preis auf Anfrage
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Villa in Bashkia Vlore, Albanien
Villa
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 542 m²
🏡 4-STORY BUILDING FOR SALE NEAR BRICK FACTORY, VLORA 💶 Price: €742,000 📐 Construction a…
$863,009
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Immobilienangaben in Bashkia Vlore, Albanien

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