Villen in Bashkia Shijak, Albanien

1 immobilienobjekt total found
Villa 4 zimmer in Sallmonaj, Albanien
Villa 4 zimmer
Sallmonaj, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 2 340 m²
Informationen Ã1⁄4ber das Dorf:• Villa Fläche: 197m2/Fluss.• 3-stöckige StrukturOrganisation…
$1,18M
