Villen in Tirana, Albanien

Villa 8 zimmer in Tirana, Albanien
Villa 8 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 8
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 800 m²
Etagenzahl 4
4-storey villa in Ali Dem for sale! In the Ali Demi area, very close to the Mangalem comple…
$1,75M
Villa 14 zimmer in Tirana, Albanien
Villa 14 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 14
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 507 m²
Etagenzahl 4
4-storey villa near Venue Club for sale! In the Kodrës së Priftit area, near Venue Club, we…
$792,002
Villa 8 zimmer in Tirana, Albanien
Villa 8 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 8
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 320 m²
Stockwerk 3/3
The villa is organized as follows: 1st floor furnished. 107 m2. Living room, 1 bedroom, 1 b…
$291,584
Immobilienangaben in Tirana, Albanien

