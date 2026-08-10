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Villen in Durrës, Albanien

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106 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Durrës, Albanien
Villa 4 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 256 m²
Stockwerk 3/3
Elite Willows mit Privateshia ́ Türkis Marina, Hamallaj Bay of LalzIm Herzen der türkisfarbe…
$882,149
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Villa 2 zimmer in Durrës, Albanien
Villa 2 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 383 m²
Etagenzahl 3
🏡 2-STORY VILLA + ATTIC ZUM VERKAUF | HEKURUDHA BEACH, DURRS 🌊📍 Standort: Hekurudha Beach, D…
$323,710
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REMIX REAL ESTATE
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Villa 4 zimmer in Durrës, Albanien
Villa 4 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 131 m²
Etagenzahl 2
Individuelle Villen in der Türkis Marina zum Verkauf!In einer der exklusivsten Küstenresiden…
$599,631
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Villa 3 zimmer in Durrës, Albanien
Villa 3 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Etagenzahl 2
Ich werde verdammt sein!Der türkisfarbene Marina-Komplex befindet sich im Golfgebiet von Lal…
$339,022
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Investment Realty Group
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Villa 4 zimmer in Durrës, Albanien
Villa 4 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 496 m²
Etagenzahl 2
For sale: 2-story villa in one of the quietest and greenest areas known as "Vila e Zogut". T…
$290,920
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Century 21 Eon
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Villa 4 zimmer in Ishem, Albanien
Villa 4 zimmer
Ishem, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 226 m²
Individual villa for sale with 2 floors above ground and 1 basement floor. -Land area: 597 …
$1,51M
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Villa 4 zimmer in Ishem, Albanien
Villa 4 zimmer
Ishem, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 159 m²
Stockwerk 2/2
Strategically located on the beach of Lalezi Bay, it is the largest project of its kind, not…
$873,531
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Villa 12 zimmer in Durrës, Albanien
Villa 12 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 12
Schlafräume 10
Fläche 421 m²
Eine dreistöckige Villa in der Gegend von Plazh steht zum Verkauf. Es könnte für geschäftlic…
$445,120
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CACTUS | Real Estate
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Villa 3 zimmer in Durrës, Albanien
Villa 3 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 400 m²
Etagenzahl 3
3-STORY VILLA FÜR SALE IN ARAPAJ – SEA VIEW📍 Arapaj🏡 3-stöckige Wohnvilla📐 Baufläche nach Et…
$460,178
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Villa 3 zimmer in Durrës, Albanien
Villa 3 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Etagenzahl 2
Villa for sale in Turquoise Marina - Lalezi Bay! The Turquoise Marina complex is located in…
$220,130
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Investment Realty Group
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Villa in Ishem, Albanien
Villa
Ishem, Albanien
$794,652
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International real estate agency Habita
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Villa 3 zimmer in Durrës, Albanien
Villa 3 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 291 m²
Etagenzahl 1
Villa for sale in Turquoise Marina Residence. The villa has a surface area of 291.4m2, of wh…
$935,261
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Villa in Durrës, Albanien
Villa
Durrës, Albanien
Fläche 792 m²
Etagenzahl 6
Das Gebäude befindet sich im Krankenhaus Durres, hat eine Baufläche von 138 m2 und eine Bauf…
$378,064
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AFS Real Estate Management
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Villa 3 zimmer in Durrës, Albanien
Villa 3 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Etagenzahl 2
OPPORTUNITY - Villas for sale at Turquoise Marina - Lalëzit Bay! The Turquoise Marina compl…
$297,001
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Investment Realty Group
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Villa 3 zimmer in Durrës, Albanien
Villa 3 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Etagenzahl 2
Individuelle Villen in Turquoise Marina zum Verkauf!Moderne Villa vom Typ T3 zum Verkauf, Te…
$484,317
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Villa 6 zimmer in Durrës, Albanien
Villa 6 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 264 m²
Etagenzahl 2
Private 2-story house for sale near the Shenavlash supervision, Durrës! - Land area: 237 …
$192,007
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Century 21 Eon
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Villa 3 zimmer in Durrës, Albanien
Villa 3 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 417 m²
Etagenzahl 4
🏡 Ich verkaufte die vierte Villa in Shcalnure, Durres📍 Ruhig und strategisch in Shkalnure ge…
$565,040
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Villa 5 zimmer in Ishem, Albanien
Villa 5 zimmer
Ishem, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 234 m²
Etagenzahl 1
In one of Albania's most prestigious residences – San Pietro Resort, we present this unique …
$2,10M
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Investment Realty Group
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Villa 2 zimmer in Durrës, Albanien
Villa 2 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 1 000 m²
Etagenzahl 2
🌿 LEBEN MIT KOMFORT, PRIVACY & TRANQUILITY – LUXURY VILLA ZUM VERKAUF IN RRASHBULL, DURRSWen…
$520,248
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REMIX REAL ESTATE
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Villa 4 zimmer in Durrës, Albanien
Villa 4 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 164 m²
Stockwerk 2/2
We offer individual villas for sale at Turquoise Marina. The villa is a two-story building w…
$576,531
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Investment Realty Group
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Villa 3 zimmer in Durrës, Albanien
Villa 3 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Etagenzahl 2
Villa for sale in Turquoise Marina - Lalezi Bay! The Turquoise Marina complex is located …
$347,057
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Villa 4 zimmer in Hamallaj, Albanien
Villa 4 zimmer
Hamallaj, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 131 m²
Stockwerk 2/2
The villa has a surface area of 131 m2 and a plot area of 326 m2. It has a dedicated parking…
$464,719
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Villa 4 zimmer in Durrës, Albanien
Villa 4 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 512 m²
Etagenzahl 1
Villa for sale in Turquoise Marina Residence. The villa has a surface area of 511.71m2, of w…
$1,61M
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Villa 4 zimmer in Durrës, Albanien
Villa 4 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 254 m²
Etagenzahl 2
🏡 2-Story Villa for Sale in Neighborhood 17, Durrës If you are looking for a comfortable …
$232,959
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Villa 4 zimmer in Durrës, Albanien
Villa 4 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 600 m²
Etagenzahl 2
Luxusvilla zum Verkauf, entworfen für maximalen Komfort und einen modernen Lebensstil.Die Un…
$1,75M
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Al Imobiliare
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Villa in Ishem, Albanien
Villa
Ishem, Albanien
Fläche 230 m²
Etagenzahl 2
For Sale: Luxury Villa with Swimming Pool in “Lura 3” Complex, Lalzit Bay 💶 Price: €550,0…
$640,502
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Villa 5 zimmer in Durrës, Albanien
Villa 5 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 171 m²
Etagenzahl 2
VILLA FOR SALE IN "PORTO LALZI"! "Porto Lalzi" is a residential tourist complex under cons…
$768,708
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Investment Realty Group
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Villa 4 zimmer in Ishem, Albanien
Villa 4 zimmer
Ishem, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 679 m²
Etagenzahl 2
Wir verkaufen eine individuelle Villa mit einem Garten, im "Turquoise Marina"-Komplex!Turquo…
$1,47M
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Century 21 Oksford
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Villa 5 zimmer in Durrës, Albanien
Villa 5 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 291 m²
Etagenzahl 2
VILLA FOR SALE IN "PORTO LALZI"! "Porto Lalzi" is a residential tourist complex under const…
$850,237
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Villa 7 zimmer in Ishem, Albanien
Villa 7 zimmer
Ishem, Albanien
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 597 m²
Etagenzahl 2
Individual villa for sale with 2 floors above ground and 1 basement floor. -Land area: 59…
$1,51M
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Immobilienangaben in Durrës, Albanien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
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