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Villen in Nord-Albanien, Albanien

;
Durrës
106
Bashkia Shijak
3
98 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Durrës, Albanien
Villa 4 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 131 m²
Etagenzahl 2
Individuelle Villen in der Türkis Marina zum Verkauf!In einer der exklusivsten Küstenresiden…
$599,631
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Villa 3 zimmer in Durrës, Albanien
Villa 3 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Etagenzahl 2
Ich werde verdammt sein!Der türkisfarbene Marina-Komplex befindet sich im Golfgebiet von Lal…
$339,022
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Villa 2 zimmer in Durrës, Albanien
Villa 2 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 383 m²
Etagenzahl 3
🏡 2-STORY VILLA + ATTIC ZUM VERKAUF | HEKURUDHA BEACH, DURRS 🌊📍 Standort: Hekurudha Beach, D…
$323,710
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REMIX REAL ESTATE
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TekceTekce
Villa 3 zimmer in Ishem, Albanien
Villa 3 zimmer
Ishem, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Stockwerk 1/5
Villa for sale at Turquoise Marina Physical area 108m2 Veranda area 11m2 Yard area 90.34m2 T…
$319,135
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Villa 5 zimmer in Durrës, Albanien
Villa 5 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 291 m²
Etagenzahl 2
VILLA FOR SALE IN "PORTO LALZI"! "Porto Lalzi" is a residential tourist complex under const…
$850,237
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Villa 5 zimmer in Durrës, Albanien
Villa 5 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 171 m²
Etagenzahl 2
VILLA FOR SALE IN "PORTO LALZI"! "Porto Lalzi" is a residential tourist complex under cons…
$768,708
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Villa 6 zimmer in Durrës, Albanien
Villa 6 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 518 m²
Etagenzahl 3
For Sale: 3-storey Villa in Lagjja 17 area (Lagjja 17), Durrës — separate entrances on each …
$313,653
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Century 21 Eon
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Villa 12 zimmer in Qark Durrës, Albanien
Villa 12 zimmer
Qark Durrës, Albanien
Zimmer 12
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 910 m²
Etagenzahl 3
Exklusiv! Luxusvilla zum Verkauf in Iliria Modern Beach mit Spa, Dachboden und Pool – Premiu…
$4,59M
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Villa 2 zimmer in Durrës, Albanien
Villa 2 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 154 m²
Etagenzahl 1
🏡 PRIVATES HAUS FÜR DEN VERKAUF IN DER NÄHE DES STADTZENTRUMS📍 Das Hotel liegt hinter der Pr…
$138,231
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REMIX REAL ESTATE
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Villa 3 zimmer in Durrës, Albanien
Villa 3 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 263 m²
Stockwerk 2/2
"DIAMOND HILL RESIDENCE" is located on the hill of Durrës Currilove, it offers stunning view…
$640,590
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Villa 3 zimmer in Durrës, Albanien
Villa 3 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Etagenzahl 2
Individuelle Villen in Turquoise Marina zum Verkauf!Moderne Villa vom Typ T3 zum Verkauf, Te…
$484,317
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Villa in Ishem, Albanien
Villa
Ishem, Albanien
$1,07M
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International real estate agency Habita
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Villa 4 zimmer in Ishem, Albanien
Villa 4 zimmer
Ishem, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 679 m²
Etagenzahl 2
Wir verkaufen eine individuelle Villa mit einem Garten, im "Turquoise Marina"-Komplex!Turquo…
$1,47M
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Century 21 Oksford
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Villa 3 zimmer in Durrës, Albanien
Villa 3 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 291 m²
Etagenzahl 1
Villa for sale in Turquoise Marina Residence. The villa has a surface area of 291.4m2, of wh…
$935,261
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Villa 3 zimmer in Durrës, Albanien
Villa 3 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Etagenzahl 2
OPPORTUNITY - Villas for sale at Turquoise Marina - Lalëzit Bay! The Turquoise Marina compl…
$297,001
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Villa in Durrës, Albanien
Villa
Durrës, Albanien
Fläche 792 m²
Etagenzahl 6
Das Gebäude befindet sich im Krankenhaus Durres, hat eine Baufläche von 138 m2 und eine Bauf…
$378,064
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AFS Real Estate Management
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Villa 4 zimmer in Durrës, Albanien
Villa 4 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 512 m²
Etagenzahl 1
Villa for sale in Turquoise Marina Residence. The villa has a surface area of 511.71m2, of w…
$1,61M
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Villa 4 zimmer in Durrës, Albanien
Villa 4 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 1
$511,841
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Villa 6 zimmer in Durrës, Albanien
Villa 6 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 310 m²
Etagenzahl 2
For Sale: 2-floor Villa in Spitalle area (Spitalle), Durrës — fully furnished, 5 bedrooms …
$290,420
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Century 21 Eon
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Villa 6 zimmer in Durrës, Albanien
Villa 6 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Stockwerk 1/2
Villa with pool in Turquoise Marina for sale! In this complex we have individual 3-story vi…
$815,296
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Villa 5 zimmer in Ishem, Albanien
Villa 5 zimmer
Ishem, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 1 150 m²
Etagenzahl 2
For Sale: Villa-Guesthouse in Gjiri i Lalëzit area (Gjiri i Lalëzit), Durrës — 3 bedrooms, p…
$638,923
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Century 21 Eon
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Villa 4 zimmer in Durrës, Albanien
Villa 4 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 131 m²
Stockwerk 1/2
Villas for sale at Turquoise Marina! The Turquoise Marina complex is located in the Lalëz B…
$605,648
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Villa 3 zimmer in Durrës, Albanien
Villa 3 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Etagenzahl 1
Villa for sale with a yard at Lalzit Bay in Hamallaj. It is located at the Torquise Marina c…
$419,295
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Villa 3 zimmer in Durrës, Albanien
Villa 3 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 185 m²
Etagenzahl 2
VILLA FOR SALE IN "PORTO LALZI"! "Porto Lalzi" is a residential tourist complex under const…
$566,048
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Villa 4 zimmer in Durrës, Albanien
Villa 4 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Etagenzahl 2
2-Story House for Sale near the Beach, Durrës 💰 Price: €190,000 📍 Location: Near the bea…
$223,972
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Century 21 Eon
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Villa 12 zimmer in Durrës, Albanien
Villa 12 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 12
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 662 m²
Etagenzahl 2
🏡 MULTIFUNKTIONEN ZU VERKAUFEN – IDEAL FÜR HOTEL, ASYLUM ODER UNTERNEHMEN📍 Ausgezeichnete In…
$547,831
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Villa
Ishem, Albanien
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International real estate agency Habita
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Villa 5 zimmer in Ishem, Albanien
Villa 5 zimmer
Ishem, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 234 m²
Etagenzahl 1
In one of Albania's most prestigious residences – San Pietro Resort, we present this unique …
$2,10M
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Villa 6 zimmer in Durrës, Albanien
Villa 6 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 264 m²
Etagenzahl 2
Private 2-story house for sale near the Shenavlash supervision, Durrës! - Land area: 237 …
$192,007
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Century 21 Eon
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Villa 5 zimmer in Durrës, Albanien
Villa 5 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Villa for Sale with Sea View in Shkallnur, Durrës 💰 Price: €220,000 📍 Location: Shkallnu…
$258,921
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Immobilienangaben in Nord-Albanien, Albanien

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