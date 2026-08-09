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Villen in Süd-Albanien, Albanien

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Saranda
4
Orikum
4
Vlora
27
Himare
30
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56 immobilienobjekte total found
Villa 7 zimmer in Kanine, Albanien
Villa 7 zimmer
Kanine, Albanien
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Etagenzahl 2
Villa mit privatem Garten in Kanina, Vlora, Albanische Riviera zu verkaufen. Nur wenige Minu…
$345,941
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Albania Property Group
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Villa 5 zimmer in Cuke, Albanien
Villa 5 zimmer
Cuke, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 190 m²
Etagenzahl 2
Villa zu verkaufen in kleine touristische Dorf in Saranda,AlbaniaVilla ist in erster Linie m…
$1,02M
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Villa in Kanine, Albanien
Villa
Kanine, Albanien
Fläche 210 m²
Etagenzahl 2
✅ Preis: 180.000 Euro✅ Lage: Hinter dem Schloss Kanine, Vlore✅ Baufläche: 210m2✅ Grundstücks…
$211,398
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TekceTekce
Villa 5 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Villa 5 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 407 m²
Die Villa befindet sich in einem der begehrtesten Gebiete der albanischen Küste. Diese moder…
$1,10M
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Villa in Bashkia Vlore, Albanien
Villa
Bashkia Vlore, Albanien
Kontaktieren Sie einen Habita Vertreter für weitere Informationen über diese Einrichtung.
$301,982
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International real estate agency Habita
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Villa 4 zimmer in Dhermi, Albanien
Villa 4 zimmer
Dhermi, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 319 m²
Im Herzen des Folie Village bietet Jala, eines der renommiertesten und anspruchsvollsten Res…
$1,26M
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Villa in Gjashte, Albanien
Villa
Gjashte, Albanien
Fläche 450 m²
$1,30M
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Lux-Albania Home
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Villa in Kanine, Albanien
Villa
Kanine, Albanien
$325,211
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International real estate agency Habita
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Villa 5 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Villa 5 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 407 m²
Die Villa befindet sich in einem der begehrtesten Gebiete der albanischen Küste. Diese moder…
$1,10M
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Villa in Orikum, Albanien
Villa
Orikum, Albanien
Fläche 235 m²
🏘 2-STOREY BUILD FÜR SALE IN ORIKUM, VLORA 🌊💰 Preis: 235.000 Euro / insgesamt📐 Details zum O…
$273,123
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Villa 4 zimmer in Radhime, Albanien
Villa 4 zimmer
Radhime, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 266 m²
Etagenzahl 3
Luxuriöse Villa im Bau in Radhimë, Vlorë, zu verkaufen. Privater Pool, private Veranda, nur …
$694,001
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Albania Property Group
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Villa in Bashkia Vlore, Albanien
Villa
Bashkia Vlore, Albanien
Erleben Sie das Beste von Vlorë in dieser schönen neuen Villa, perfekt im Herzen der Stadt g…
$265,976
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Villa in Bashkia Vlore, Albanien
Villa
Bashkia Vlore, Albanien
$1,394
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International real estate agency Habita
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Villa in Bashkia Vlore, Albanien
Villa
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 364 m²
Etagenzahl 3
🏡 3-STORY RESIDENTIAL BUILDING WITH UNITS FOR SALE IN THE AIRPORT FIELD, VLORA 💶 PRICE: €…
$520,713
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DES Real Estate
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Villa 4 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Villa 4 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 269 m²
Die Villa befindet sich in einem der begehrtesten Gebiete der albanischen Küste. Diese moder…
$636,662
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NEXT REAL ESTATE
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Villa 4 zimmer in Palase, Albanien
Villa 4 zimmer
Palase, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 198 m²
Stockwerk 2/2
The villa is located in one of the best residences on the entire Albanian coast. The favorab…
$1,11M
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Investment Realty Group
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Villa 4 zimmer in Palase, Albanien
Villa 4 zimmer
Palase, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 282 m²
Etagenzahl 4
Dhërmi, one of the most sought-after and luxurious destinations on the Albanian coast Near t…
$1,46M
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Investment Realty Group
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Villa in Bashkia Vlore, Albanien
Villa
Bashkia Vlore, Albanien
Erleben Sie den Inbegriff des Luxuslebens in Vlora, Albanien, in dieser atemberaubenden drei…
$2,904
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International real estate agency Habita
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Villa 2 zimmer in Palase, Albanien
Villa 2 zimmer
Palase, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Stockwerk 2/2
We are selling a 2-story villa with a swimming pool in Dhermi. The construction area is 139.…
$1,05M
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Villa 6 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Villa 6 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 268 m²
Etagenzahl 2
🆕🏘 2-STOREY VILLA FOR SALE IN FUSHA E DRUVE, VLORA. 💶 Price: 250,000 EURO/TOTAL 📍 Loca…
$293,040
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DES Real Estate
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Villa 5 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Villa 5 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 407 m²
Die Villa befindet sich in einem der begehrtesten Gebiete der albanischen Küste. Diese moder…
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Villa 5 zimmer in Dhermi, Albanien
Villa 5 zimmer
Dhermi, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 365 m²
Etagenzahl 2
Twin Villa mit Jacuzzi zum Verkauf, in Green Coast! In einem der exklusivsten Reiseziele de…
$1,72M
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Century 21 Oksford
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Villa 6 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Villa 6 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Etagenzahl 2
🆕🏘 2-STOREY VILLA FÜR SALE IN FUSHA E DRUVE, VLORA.💶 Preis: 170.000 Euro/Gesamt📍 Lage: Sokra…
$198,007
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Villa 4 zimmer in Radhime, Albanien
Villa 4 zimmer
Radhime, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 229 m²
Etagenzahl 3
Neue Luxusvilla in Radhimë, Vlora, Albanien – Privater Pool und nur wenige Schritte vom Meer…
$678,250
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Albania Property Group
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Villa 5 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Villa 5 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 407 m²
Die Villa befindet sich in einem der begehrtesten Gebiete der albanischen Küste. Diese moder…
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NEXT REAL ESTATE
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Villa 6 zimmer in Manastir, Albanien
Villa 6 zimmer
Manastir, Albanien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 303 m²
Etagenzahl 3
Luxuriöses Resort an der Albanischen Riviera Auf einem malerischen Hügel mit Blick auf de…
$1,37M
MwSt.
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Villa 6 zimmer in Dhermi, Albanien
Villa 6 zimmer
Dhermi, Albanien
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 288 m²
$1,69M
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Lux-Albania Home
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Villa 4 zimmer in Dhermi, Albanien
Villa 4 zimmer
Dhermi, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Stockwerk 2
Entdecken Sie den Luxus und die Ruhe der albanischen Renaissance mit dieser modernen Premium…
$1,60M
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Investment Realty Group
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Villa 4 zimmer in Himare, Albanien
Villa 4 zimmer
Himare, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 188 m²
"Green Coast Resort & Residences" has a strong approach with nature, respecting the ecosyste…
$1,28M
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Investment Realty Group
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Villa 4 zimmer in Dhermi, Albanien
Villa 4 zimmer
Dhermi, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 333 m²
Etagenzahl 2
Villa mit Pool zum Verkauf, an der Grünen Küste! In einem der exklusivsten Reiseziele an de…
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Immobilienangaben in Süd-Albanien, Albanien

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